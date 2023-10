Wer überträgt PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt live im TV & Stream?

Die SGE möchte auf den Auftakterfolg in der Conference League aufbauen und steht vor der nächsten Aufgabe. Wo wird die Partie PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt übertragen?

Die Adler starteten mit einem 2:1-Heimsieg gegen den schottischen FC Aberdeen in die Conference-League-Spielzeit. Zwar tat sich die SGE über weite Strecken der Partie schwer, letztendlich besorgten Omar Marmoush vom Elfmeterpunkt und Robin Koch per Kopf jedoch den wichtigen Dreier. Am zweiten Spieltag bekommt es die Eintracht nun auswärts mit PAOK Saloniki zu tun. Das Spiel im Stadio Toumbas am Donnerstag, den 5. Oktober, beginnt um 21 Uhr.

SGE mit Problemen in der Liga

Während die Adler international zuletzt also die drei Punkte einfahren konnten, hat sich die Lage nach der jüngsten 0:2-Niederlage in Wolfsburg in der Bundesliga nicht gebessert. Seit dem 1:0-Erfolg über Darmstadt 98 am ersten Spieltag wartet die SGE in der Bundesliga auf den nächsten Dreier - mit sieben Punkten rangiert Frankfurt derzeit auf dem neunten Tabellenplatz. Die Partie in der Conference League soll deshalb im Optimalfall dazu beitragen, das darauffolgende Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit gesteigertem Selbstvertrauen angehen zu können (Sonntag, 19.30 Uhr).

Wo wird PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt übertragen?

Das zweite Conference-League-Spiel der Eintracht kann live im Free-TV verfolgt werden. Neben der kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+ wird das Duell mit PAOK Saloniki nämlich auch im Fernsehen bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender startet die Übertragung des Einzelspiels um 20.45 Uhr mit der Vorberichtserstattung, ehe eine Viertelstunde später schließlich der Ball im Stadio Toumbas rollt.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt) oder in der LIVE!-Konferenz

Die Partie PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt im Überblick:

Partie: PAOK Saloniki gegen Eintracht Frankfurt, 2. Gruppenspieltag, Conference League 2023/24

Datum: Donnerstag, 05. Oktober 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Stadio Toumbas (Thessaloniki)

Übertragung: RTL / RTL+