Wer überträgt Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg live in TV & Stream?

Auch in dieser Saison ist der SC Freiburg wieder in der Europa League unterwegs - zum Start geht es auswärts gegen Olympiakos Piräus. Wo wird die Partie Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg übertragen?

Steht mit dem SC Freiburg vor dem Start in die neue Europa-League-Spielzeit: Christian Streich. IMAGO/Jöran Steinsiek

Während in der aktuellen Bundesligasaison bereits vier Spieltage absolviert sind, steht der Auftakt der Europa League erst noch bevor. Am kommenden Donnerstag, den 21. September, ist es dann aber soweit: Der SC Freiburg gastiert am ersten Gruppenspieltag bei Olympiakos Piräus. Anpfiff des Duells im Georgios Karaiskakis ist um 21 Uhr.

Namhafte Konkurrenz im Kampf um die K.o.-Runde

Neben dem 47-maligen griechischen Meister Olympiakos Piräus trifft der SCF in Gruppe A außerdem auf den serbischen Klub TSC Backa Topola sowie auf West Ham United (England), den Vorjahressieger der Conference League. Mit Piräus duellierte sich der Sport-Club derweil bereits in der Gruppenphase der vergangenen Europa-League-Saison: Im Hinspiel gewann Freiburg auswärts mit 3:0, das Rückspiel endete 1:1.

Für den direkten Einzug ins Achtelfinale müssten die Freiburger in ihrer Gruppe auf dem ersten Rang landen, mit Platz zwei stünden sie in den Play-offs um die K.-o.-Runde. Während die Drittplatzierten der Europa-League-Gruppenphase über spezielle Play-offs noch die Chance auf eine Teilnahme an der K.o.-Phase der Conference League haben, scheidet der Gruppenletzte aus dem europäischen Geschäft aus.

Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg übertragen?

Freiburgs Auftakt in die Europa-League-Saison 2023/24 wird live und exklusiv bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender startet seine Übertragung des Einzelspiels um 20.40 Uhr, also etwa 20 Minuten vor dem Anstoß der Partie. Das Gastspiel der Breisgauer in Griechenland wird außerdem im Livestream über die Plattform RTL+ gezeigt, für die ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten ist.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Piräus gegen Freiburg)

Die Partie Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg im Überblick:

Partie: Olympiakos Piräus gegen SC Freiburg, 1. Gruppenspieltag, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 21. September 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Georgios Karaiskakis (Piräus)

Übertragung: RTL / RTL+