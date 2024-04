Wer überträgt Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce Istanbul heute live im TV & Stream?

Im Viertelfinale der Conference League treffen in Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul zwei emotionale Mannschaften aufeinander, das Duell verspricht Spannung. Wo wird die Partie Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce Istanbul übertragen?

Olympiakos Piräus hatte sich von der diesjährigen Saison auf internationaler Ebene sicherlich etwas mehr erhofft, am Ende kamen die Griechen in der Europa-League-Gruppe mit Spitzenreiter West Ham und dem SC Freiburg aber nicht über den dritten Rang hinaus, wodurch vor dem Achtelfinale der "Abstieg" in die Conference League erfolgte. In dieser ging Fenerbahce von Beginn an an den Start und sicherte sich in seiner Gruppe den ersten Rang, wodurch das türkische Team von Trainer Ismail Kartal im Achtelfinale auf den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise traf und diesen ausschalten konnte. Am heutigen Donnerstag, den 11. April, empfängt Piräus nun Fenerbahce im Hinspiel des Viertelfinals der Conference League. Los geht's um 18.45 Uhr.

Immer wieder das gleiche Duell

Tatsächlich ist es noch gar nicht allzu lange her, dass die beiden Traditionsmannschaften sich in einem internationalen Wettbewerb gegenüberstanden. In der Saison 2021/22 trafen Piräus und Fenerbahce in der Gruppe D, in der auch der spätere Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mitspielte, zweimal aufeinander. Beide Male setzte sich Olympiakos durch (3:0 und 1:0) und kam so als Zweiter hinter der SGE eine Runde weiter.

Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce Istanbul - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce Istanbul übertragen?

Das Viertelfinal-Hinspiel überträgt RTL+, der Streaming-Anbieter des Fernsehsenders RTL, live, exklusiv und in der Konferenz. Die Berichterstattung rund um die 18.45 Uhr-Spiele beginnt um 18.10 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce SK) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce SK im Überblick:

Partie: Olympiakos Piräus gegen Fenerbahce SK, Viertelfinal-Hinspiel, Europa Conference League 2023/24

Datum: Donnerstag, 11. April 2024

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: Georgios Karaiskakis, Piräus

Übertragung: RTL+