Wer überträgt Österreich gegen Serbien live im TV & Stream?

Am Dienstagabend bestreitet Österreichs Nationalteam gegen Serbien den vorletzten Test vor der EURO 2024. Wer zeigt die Partie live? Hier finden Sie die Antwort.

Auf die österreichische Nationalmannschaft wartet am Dienstag (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion der vorletzte Härtetest für die EURO 2024. Gegen Serbien will sich das ÖFB-Team weiteres Selbstvertrauen für das Turnier in Deutschland holen, ehe am Samstag (18 Uhr) der finale Test in St. Gallen gegen die Schweiz auf dem Programm steht. Ralf Rangnick wird in diesen Partien wohl noch so manches Experiment durchführen, doch auch die Resultate seien wichtig, betonte der Teamchef.

Seine Truppe empfängt die Serben mit der Referenz von zuletzt fünf Siegen in Folge. "Wir werden versuchen, diese Serie auszuweiten", kündigte Rangnick im "ORF" an. "Beide Spiele sind Generalproben. Wir werden in beiden Partien eine Mannschaft ins Rennen schicken, die in der Lage ist, zu gewinnen."

Marcel Sabitzer bekommt nach dem mit Dortmund verlorenen Champions-League-Finale noch eine Pause, dafür ist Romano Schmid nach der sonntäglichen Geburt seines Sohnes einsatzbereit. Ebenfalls zur Verfügung stehen die drei erst kürzlich von Verletzungen genesenen Innenverteidiger Philipp Lienhart, Kevin Danso und Maximilian Wöber.

Wo wird Österreich gegen Serbien übertragen?

Das Testspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Serbien ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF 1" zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 20.15 Uhr wird Rainer Pariasek als Moderator fungieren, Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck sind als ExpertInnen zu Gast, Roman Mählich als Co-Kommentator im Einsatz. Der Kommentator heißt Boris Kastner-Jirka. Der Streamingdienst "DAZN" überträgt das Match ebenfalls.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Österreich gegen Serbien).

Die Partie Österreich gegen Serbien im Überblick

Match: Österreich vs. Serbien (Testspiel)

Datum: Dienstag, 4. Juni 2024, 20.45 Uhr

Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien

Übertragung: ORF 1 und ORF-1-Livestream, DAZN