Wer überträgt Österreich gegen Frankreich heute live im TV & Stream?

Bei der Europameisterschaft in Deutschland steht der Auftakt in der schweren Gruppe D an. Wo wird die Partie Österreich gegen Frankreich übertragen?

Es ist eine der schwersten Gruppen der EM: In Gruppe D tummeln sich mit Frankreich, den Niederlanden und den ambitionierten Österreichern gleich drei Mannschaften, die zum (erweiterten) Favoritenkreis bei der 17. Ausgabe der Europameisterschaft gehören. Polen komplettiert die Gruppe. So darf sich mehr denn je und trotz der Möglichkeit, dass bis zu drei Mannschaften pro Gruppe weiterkommen können, keine Schwäche geleistet werden. Dies gilt bereits beim ersten Gruppenspiel am Montag, den 17. Juni, zwischen Österreich und Frankreich. Anpfiff im in der Merkur Spiel-Arena, die während der Europameisterschaft "Düsseldorf Arena" heißen wird, ist um 21 Uhr.

Überrascht Österreich den Titelfavoriten?

Egal gegen wen die Équipe Tricolore dieser Tage spielt, sie geht aufgrund der immensen Qualität im Kader eigentlich stets als Favorit in die Partie. So auch gegen das von Ralf Rangnick trainierte Österreich.

Doch das Team von Trainer Didier Dechamps sollte gewarnt sein: Trotz großem Verletzungspech - unter anderem fallen David Alaba und Xaver Schlager für die EM aus - marschierte Österreich in Vorbereitung auf das Turnier von Sieg zu Sieg und fertigte dabei unter anderem Deutschland (2:0) und die Türkei (6:1) ab. Die Generalprobe endete schließlich in St. Gallen mit 1:1 gegen die Eidgenossen.

Mit ordentlich Rückenwind starten die Österreicher also ins Turnier, treffen dort aber direkt auf den Titelfavoriten. Doch das französische Starensemble tat sich jüngst sowohl gegen Luxemburg (3:0) als auch allen voran gegen Kanada (0:0) durchaus schwer.

Kann Österreich also überraschen? Der letzte Sieg gegen den Vizeweltmeister ist bereits 14 Jahre her, damals setzte sich Österreich mit 3:1 durch. Aber auch in jüngerer Vergangenheit ärgerte der ÖFB die Équipe Tricolore: In der Nations League 2022/23 trotzte Österreich immerhin einen Punkt ab.

Österreich gegen Frankreich - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt das Spiel Österreich gegen Frankreich?

Das Duell zwischen Österreich und Frankreich wird als eines der 34 EM-Spiele, die sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Rahmen einer Sublizenz gesichert hat, sowohl live im Free-TV als auch im kostenlosen Stream übertragen. 45 Minuten vor Anpfiff, um 20.15 Uhr, startet die Vorberichterstattung mit Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger in der ARD und der ARD Mediathek. Ab 21 Uhr kommentieren Tom Bartels und Co-Kommentatorin Almuth Schult die Partie.

Außerdem kann das Duell - so wie alle 51 Spiele der EM, davon fünf sogar exklusiv - auch beim Anbieter MagentaTV im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream verfolgt werden.

Der Überblick

Partie: Österreich gegen Frankreich, Europameisterschaft 2024, 1. Spieltag

Datum: Montag, 17. Juni 2024, 21 Uhr

Ort: Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Übertragung: ARD/ARD Mediathek, MagentaTV