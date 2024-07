Wer überträgt Österreich gegen die Türkei heute live im TV und Stream?

Trotz starker Konkurrenz kämpfte sich Österreich ins Achtelfinale, nun wartet im Achtelfinale ein bekannter Gegner. Wo wird die Partie zwischen Österreich und der Türkei übertragen?

Am Dienstag, den 2. Juli, schließen Österreich und die Türkei die Achtelfinals der Europameisterschaft in Deutschland ab. Der Anpfiff in der Red Bull Arena, während der EM in "Stadion Leipzig" umgetauft, wird um 21 Uhr erfolgen.

Schnelles Wiedersehen

Es war wahrscheinlich für die zwei Mannschaften, die am 26. März auf dem Feld des Wiener Ernst-Happel-Stadions standen, nicht vorherzusehen, dass man sich so schnell wiedersieht - und möglicherweise war der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella nicht ganz unglücklich darüber. Schließlich wurde seine Mannschaft gerade eben mit 6:1 von Österreich in sämtliche Einzelteile demontiert.

Doch knapp drei Monate später begegnen sich die beiden Nationen wieder - dieses Mal im Achtelfinale der Europameisterschaft. Und insbesondere dem deutschen Nachbarn ist bei der Europameisterschaft viel zuzutrauen. Trotz einer unglücklichen Auftaktniederlage gegen Frankreich (0:1) qualifizierte sich Österreich dank der Siege gegen Polen (3:1) und zum Abschluss in einem packenden Spiel gegen die Niederlande (3:2) als Gruppenerster für das Achtelfinale.

Die Türkei mühte sich am abschließenden Gruppenspieltag gegen lange Zeit in Unterzahl spielende Tschechen (2:1) in die Finalrunden - dennoch ist die Euphorie bei den zahlreichen Fans, die auch am Dienstag ins Stadion pilgern werden, ungebrochen. Auch in Leipzig soll es wieder ein Heimspiel für die Türkei werden. Ob das reicht, um das Team von Nationaltrainer Ralf Ragnick, das bei der EM durch erfrischenden Pressing-Fußball und hohe Intensität überzeugt, zu schlagen, steht jedoch auf einem anderen Blatt.

Österreich gegen die Türkei - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt Österreich gegen die Türkei?

Das Achtelfinalspiel zwischen Österreich und der Türkei wird das letzte von insgesamt fünf Exklusivspielen bei MagentaTV sein. Nur Zuschauer, die ein Abonnement beim Anbieter abgeschlossen haben, können das Spiel im Pay-TV oder kostenpflichtigen Livestream verfolgen.

Anzeige Alle Spiele der UEFA EURO 2024 nur bei MagentaTV

Ab 20.15 Uhr starten die Vorberichte zum abschließenden Spiel der Runde der letzte 16 Mannschaften mit unter anderem Johannes B. Kerner, sowohl im Fernsehen als auch im Stream. Zuvor wird bereits ab 16.30 Uhr die frühe Achtelfinalbegegnung zwischen Rumänien und der Niederlande übertragen.

Überblick:

Partie: Österreich gegen die Türkei, EM 2024, Achtelfinale

Datum: Dienstag, 02. Juli, 21 Uhr

Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung: MagentaTV