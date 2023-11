Wer überträgt Österreich gegen Deutschland live im TV & Stream?

Julian Nagelsmann hat gegen die Türkei seine Heim-Premiere als neuer Trainer der Nationalmannschaft gefeiert, nun steht in Wien das letzte Spiel des Jahres an. Wo wird die Partie Österreich gegen Deutschland übertragen?

Der DFB hat nach der Trennung von Hansi Flick und der kurzzeitigen Betreuung durch das Interimstrio um Rudi Völler in Nagelsmann einen Trainer gefunden, der die deutsche Nationalmannschaft auch bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr betreuen soll. Seine Premiere als Bundestrainer hatte der 36-Jährige Mitte Oktober bei der USA-Reise gegen die Vereinigten Staaten (3:1) und Mexiko (2:2) gefeiert, zuletzt verlor der neue Bundestrainer sein Heimdebüt gegen die Türkei im Olympiastadion (2:3). Nun steht das letzte Länderspiel des Jahres 2023 an: Die DFB-Elf gastiert in Wien und trifft auf Österreich. Anpfiff ist am Dienstag, 21. November, um 20.45 Uhr im Ernst-Happel-Stadion.

Österreich hat EM-Ticket schon sicher

Die Österreicher um Trainer Ralf Rangnick haben die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland souverän gemeistert und das EM-Ticket bereits sicher. Mit 16 Punkten aus sieben Partien rangiert das ÖFB-Team in Gruppe F auf dem zweiten Platz hinter Belgien. Gegen die Roten Teufel hatte Österreich Mitte Oktober 2:3 verloren, anschließend folgte ein 1:0-Sieg gegen Aserbaidschan, gleichbedeutend mit der sicheren EM-Qualifikation.

Hier kommen Sie zu der Gesamtübersicht der Qualifikation für die Europameisterschaft.

Wo wird Österreich gegen Deutschland übertragen?

Das Testspiel der deutschen Nationalmannschaft ist live und kostenfrei im Free-TV beim ZDF zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 20.15 Uhr wird Jochen Breyer als Moderator fungieren, Per Mertesacker ist als Experte zu Gast. Der Kommentator heißt Oliver Schmidt.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-Live-Ticker (Österreich gegen Deutschland).

Die Partie Österreich gegen Deutschland im Überblick:

Partie: Österreich gegen Deutschland, Testspiel

Datum: Dienstag, 21. November 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Ernst-Happel-Stadion, Wien (Österreich)

Übertragung: ZDF/ZDF-Mediathek