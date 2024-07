Wer überträgt Niederlande gegen Türkei live im TV & Stream?

Bei der Europameisterschaft in Deutschland spielen die Niederlande und die Türkei um den letzten Platz im Halbfinale. Wo wird das Spiel Niederlande gegen Türkei übertragen?

Am Samstag, den 6. Juli, wird der französische Schiedsrichter Clement Turpin die Partie zwischen der Niederlande und der Türkei im Olympiastadion in Berlin leiten. Das Viertelfinalspiel wird um 21 Uhr angepfiffen.

Überrascht die Türkei weiter?

Die Niederlande haben sich bislang bei dieser EM in sehr unterschiedlicher Verfassung präsentiert. Hat die Elftal von Bondscoach Ronald Koeman gegen Österreich doch insgesamt nicht überzeugt, zeigten sich die Niederländer in der K.-o.-Runde gegen Rumänien in deutlich besserer Form und ließen dem Außenseiter nicht den Hauch einer Chance.

Eine ähnliche Achterbahnfahrt erlebt auch die Türkei bis dato im Turnierverlauf. Nach einem rasanten Auftakt gegen Georgien enttäuschte die Mannschaft des Italieners Vincenzo Montella gegen Portugal und zeigte eklatante Schwächen auf, gegen Tschechien zitterte sich die Türkei dann ins Achtelfinale.

Dort ging die Türkei dann gegen Geheimfavorit Österreich früh in Führung, verteidigte konsequent und steht letztlich zu Recht in der Runde der letzten Acht.

Dort wartet in den Niederlanden das nächste deutsche Nachbarland auf die Türkei. Tatsächlich trafen die beiden Länder erst vor drei Jahren im Zuge der Qualifikation zur Weltmeisterschaft zweimal aufeinander, beide Male wurde es spektakulär. Das Hinspiel gewann die Türkei völlig überraschend mit 4:2, im Rückspiel revanchierte sich die Elftal mit einem fulminanten 6:1-Erfolg.

Alle Begegnungen zwischen den Niederlanden und der Türkei in der Übersicht

Wo wird Niederlande gegen Türkei übertragen?

Das EM-Spiel der Türkei gegen die Niederländer wird bei RTL übertragen. Der Free-TV-Sender beginnt mit der Vorberichterstattung um 19.45 Uhr und damit über eine Stunde vor dem Anpfiff. Marco Hagemann und Steffen Freund werden kommentieren. Parallel zu der Fernsehübertragung wird das Spiel auch im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+ zu sehen sein.

Zudem kann das Viertelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Der Überblick

Partie: Niederlande gegen Türkei, EM 2024, Viertelfinale

Datum: Samstag, 6. Juli, 21 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung: RTL/RTL+, MagentaTV