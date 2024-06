Wer überträgt Niederlande gegen Österreich live im TV & Stream?

Zwei Mannschaften aus der Gruppe D konnten bereits das Achtelfinal-Ticket bei der EURO 2024 buchen. Nun will Österreich im Spiel gegen die Niederlande nachlegen. Wo wird die Vorrundenpartie übertragen?

Am Dienstag, dem 25. Juni, trifft Österreich im Olympiastadion Berlin auf die Niederlande. Der slowakische Schiedsrichter Ivan Kruzliak wird die Partie um 18 Uhr anpfeifen.

Österreich hat auch bei Niederlage Achtelfinalchancen

Nach dem Sieg der Spanier am Montagabend gegen Albanien steht fest, dass die Niederlande das Achtelfinale der Europameisterschaft 2024 erreicht haben. Die endgültige Platzierung in der Gruppe D ist allerdings noch offen, da Österreich mit nur einem Punkt weniger auf Platz 3 liegt und die Niederlande noch überholen kann. Aber auch ein Unentschieden und sogar eine Niederlage könnten der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick zum Achtelfinaleinzug reichen, denn bisher hat Österreich eine um vier Tore bessere Tordifferenz als die punktgleichen Ungarn aus Gruppe A. Zudem konnte Kroatien (Gruppe B) in drei Vorrundenspielen erst zwei Punkte holen. Die Karten für Österreich stehen also nicht schlecht. Vielleicht hilft Österreich zusätzlich auch der Spielort Berlin. Dort wurde am zweiten Spieltag Polen mit 3:1 besiegt.

Wo wird Niederlande gegen Österreich übertragen?

Das dritte und damit letzte Vorrundenspiel der beiden Nationen kann live bei RTL gesehen werden. Der TV-Sender beginnt mit der Übertragung der Vorberichte am Dienstag um 17 Uhr. Parallel dazu wird die Partie auch im kostenpflichtigen Livestream auf RTL+ gezeigt. Kommentator Wolff Fuss wird die Partie ab dem Anpfiff um 18 Uhr am Mikrofon begleiten.

Außerdem kann die Partie - sowie alle 51 Spiele der EURO 2024, davon sogar fünf exklusiv - beim Anbieter MagentaTV im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream verfolgt werden.

Natürlich könnt ihr das Spiel auch im LIVE!-Ticker bei kicker verfolgen.

Der Überblick

Partie: Niederlande gegen Österreich, EM 2024, 3. Spieltag, Gruppe D

Datum: Dienstag, 25. Juni 2024, 15 Uhr

Ort: Olympiastadion, Berlin

Übertragung: RTL/RTL+, MagentaTV