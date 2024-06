Wer überträgt Niederlande gegen Frankreich live im TV & Stream?

Die Niederlande und Frankreich spielen am heutigen Freitag bereits um den Gruppensieg. Wo wird die Partie übertragen?

Am Freitag, 21. Juni, kommt es bei der EM in der hochklassigen Gruppe D zum Top-Duell zwischen den Niederlanden und Frankreich. Der Engländer Anthony Taylor wird die Partie um 21 Uhr in der Leipziger Arena anpfeifen.

Der Sieger ist Gruppensieger

Beide Mannschaften können ohne den ganz großen Druck ins Spiel gehen - die ersten drei Punkte haben beide am ersten Spieltag bereits eingefahren. Die Niederlande bezwangen Polen dank Joker Wout Weghorst mit 2:1, Frankreich setzte sich gegen Österreich mit 1:0 durch. Das bedeutet auch: Wer an diesem Freitag in Leipzig gewinnt, steht nicht nur als Achtelfinalist, sondern bereits als Gruppensieger fest, weil bei Punktgleichheit als erstes Kriterium der direkte Vergleich zählt.

Die Franzosen gehen allerdings mit einem Handicap ins Spiel. Superstar Kylian Mbappé zog sich gegen Österreich einen Nasenbeinbruch zu, absolvierte - mit einer Gesichtsmaske - nur Teile des Abschlusstrainings und wird gegen die Niederlande zunächst auf der Bank erwartet.

Wo wird Niederlande gegen Frankreich übertragen?

Das Freitagabend-Spiel kann live in der ARD verfolgt werden. Der öffentlich-rechtliche Sender steigt schon vorher mit der Partie Polen gegen Österreich (18 Uhr) in die EM-Berichterstattung ein. Als Reporter ist bei Niederlande gegen Frankreich Tom Bartels im Einsatz, er hat Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger als Co-Kommentator an seiner Seite. Als Experte gibt Bastian Schweinsteiger seine Einschätzungen ab. Neben der TV-Übertragung kann das Spiel auch in der ARD Mediathek angesehen werden.

Außerdem überträgt MagentaTV - so wie alle 51 Spiele der EM, davon fünf sogar exklusiv - das Spiel im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream.

Der Überblick:

Partie: Niederlande gegen Frankreich, Europameisterschaft 2024, 2. Spieltag

Datum: Freitag, 21. Juni 2024, 21 Uhr

Ort: Red-Bull-Arena, Leipzig

Übertragung: ARD/ARD Mediathek, MagentaTV