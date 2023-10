Wer überträgt Niederlande gegen Frankreich?

Die französische Nationalmannschaft möchte ihre Siegesserie in der EM-Qualifikation gegen die Elftal ausbauen. Wo wird die Partie Niederlande gegen Frankreich übertragen?

In Gruppe B der EM-Qualifikation kommt es am Freitag, den 13. Oktober, zum Duell zwischen den Niederlanden und Frankreich. Austragungsort der Partie ist die Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, wo ab 20.45 Uhr der Ball rollen wird.

Frankreich auf dem Weg zur perfekten EM-Quali

Die französische Nationalmannschaft hat bis dato in noch keinem EM-Qualifikationsspiel Punkte liegen gelassen und ist auf dem besten Wege, die Gruppe B als Tabellenführer abzuschließen. Zwar unterlag das Team von Trainer Didier Deschamps zuletzt Deutschland in einem Testspiel mit 1:2, dennoch spricht nach den bisherigen Qualisiegen gegen die Niederlande (4:0), in Irland (1:0) und Gibraltar (3:0) sowie gegen Griechenland (1:0) und Irland (2:0) erneut vieles für Les Bleus.

Niederlande gegen Frankreich - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Niederlande gegen Frankreich übertragen?

Neben Streaminganbieter DAZN, der die gesamte EM-Qualifikation und somit auch das Duell zwischen den Niederlanden und der französischen Nationalelf in seinem Angebot hat, wird auch RTL Nitro die Partie live übertragen. Der Free-TV-Sender startet um 20.15 Uhr, also rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, mit der Vorberichtserstattung.

Die Partie Niederlande gegen Frankreich im Überblick:

Partie: Niederlande gegen Frankreich, 7. Spieltag (EM-Qualifikation 2022/23)

Datum: Freitag, 13. Oktober 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam (Niederlande)

Übertragung: RTL Nitro / DAZN