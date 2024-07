Wer überträgt Niederlande gegen England live im TV & Stream?

Das Finale der Europameisterschaft 2024 ist zum Greifen nah, nur die Niederlande stehen dem erneuten Einzug der Three Lions ins Endspiel im Weg. Wo wird die Partie Niederlande gegen England übertragen?

Das zweite Halbfinale der EURO 2024 in Deutschland steigt am Mittwoch, dem 10. Juli, im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Felix Zwayer wird um 21 Uhr die Partie zwischen der Niederlande und England anpfeifen.

Comeback-Qualität auf beiden Seiten

Vor drei Jahren stand England kurz vor dem ersten EM-Titel seiner Geschichte. Doch im heimischen Wembley Stadium scheiterte das Team von Gareth Southgate im Elfmeterschießen an Italien. Nun trennt die Three Lions nur noch ein Spiel vom erneuten Finaleinzug.

Dabei kann sich England bislang auf seine Comeback-Qualitäten verlassen. In den bisherigen zwei K.-o.-Spielen gerieten die Engländer zweimal in Rückstand, doch Jude Bellingham und Bukayo Saka glichen jeweils kurz vor Ende der regulären Spielzeit aus.

Aber auch die Niederlande lassen sich von Rückständen nicht entmutigen. In der Vorrunde drehten die Niederländer die Partie gegen Polen und glichen gegen Österreich zweimal aus - das Spiel ging dennoch verloren. Im Viertelfinale musste Oranje gegen die Türkei erneut einen Rückschlag hinnehmen, doch ein Doppelschlag sollte den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Niederlande gegen England - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Niederlande gegen England übertragen?

Das Halbfinalspiel der Niederlande gegen England wird live in der ARD übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt um 20.15 Uhr nach der Tagesschau mit der Vorberichterstattung. Ab dem Anpfiff um 21 Uhr begleitet Kommentatorin Christina Graf das Spiel am Mikrofon, unterstützt wird sie von Thomas Broich. Die Partie ist parallel auch als Livestream in der ARD Mediathek zu sehen.

Zudem kann das Halbfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Der Überblick

Partie: Niederlande gegen England, EM 2024, Halbfinale

Datum: Mittwoch, 10. Juli, 21 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung: ARD/ARD-Mediathek, MagentaTV