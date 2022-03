Wer überträgt? Niederlande-Deutschland live in TV und Stream

Nach dem Testspiel gegen Israel geht es für die deutsche Nationalmannschaft in den Niederlanden weiter. Wer zeigt das Traditionsduell live in TV und Stream?

Am Dienstag um 20.45 Uhr tritt die DFB-Auswahl in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gegen Oranje an. Die ARD überträgt das Testspiel live in TV und Stream. Tom Bartels ist dabei als Kommentator im Einsatz, Alexander Bommes als Moderator und Bastian Schweinsteiger als Experte.

Ob es wieder torreich zugeht? In den letzten vier Duellen mit den Niederlanden fielen immer mindestens drei Tore: 2018 spielte Deutschland in der Nations League 0:3 und 2:2, 2019 in der EM-Qualifikation 3:2 und 2:4. Das letzte Freundschaftsspiel gegen die Elftal fand im November 2012 statt - und endete 0:0.