Wer überträgt Nantes gegen Freiburg live in TV und Stream?

Der SC Freiburg will am Donnerstag auch das zweite Duell gegen Nantes für sich entscheiden. Wer zeigt das Europa-League-Spiel live in TV und Stream?

Mit 2:0 gewannen die Freiburger am vergangenen Donnerstag ihr Heimspiel gegen den FC Nantes und damit die dritte Europa-League-Partie in Folge. Mit neun Punkten und 7:1 Toren steht die Mannschaft von Trainer Christian Streich hervorragend da - und könnte in Nantes nun schon einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde machen.

Gewinnt Freiburg seine Gruppe G, dann stünde der SCF direkt im Achtelfinale. Der Zweite, aktuell Qarabag (sechs Punkte), muss in die Play-offs gegen die "Absteiger" aus der Champions League.

Das vierte Gruppenspiel gegen Nantes am Donnerstagabend um 18.45 Uhr wird ausschließlich bei RTL+ übertragen. In den Genuss einer Free-TV-Übertragung kommt in dieser Woche mit Union Berlin der zweite Bundesligist im Wettbewerb. Um 21 Uhr wird das Heimspiel der Eisernen gegen Malmö bei "Nitro" zu sehen sein.