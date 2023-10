Wer überträgt Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV & Stream?

Die Werkself startete souverän in die Europa-League-Saison und möchte den Lauf fortsetzen. Wo wird die Partie Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen übertragen?

Bereits nach 16 Minuten hatten die Leverkusener gegen den schwedischen BK Häcken mit 2:0 geführt - am Ende siegte die Werkself verdient mit 4:0. Nach dem Auftakterfolg steht für die Werkself nun das nächste Duell in der Europa League auf dem Programm - es geht gegen den Molde FK aus Norwegen. Anstoß im Aker-Stadion am Donnerstag, den 5. Oktober, ist um 21 Uhr.

Haalands Sprungbrett

Mit zwölf Treffern und vier Vorlagen in der norwegischen Eliteserien hatte sich der damals 18-jährige Erling Haaland im Trikot des Molde FK 2017/18 in den Fokus größerer Klubs gespielt. Den Zuschlag erhielt letztlich RB Salzburg, von wo aus der Stürmer schließlich zum Jahresbeginn 2020 nach Dortmund wechselte. Entsprechend viel hat der heutige Weltklassespieler von Manchester City Norwegens amtierendem Meister zu verdanken, bei dem er die ersten Erfahrungen im Profifußball sammeln durfte.

Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen übertragen?

Das Auswärtsspiel der Werkself in Molde wird nicht im Free-TV zu sehen sein. So wird die Partie am Donnerstagabend für deutsche Fernsehzuschauer exklusiv über die Streamingplattform RTL+ empfangbar sein, für die ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt wird. Um 20.30 Uhr, also rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, beginnt die Vorberichtserstattung, ehe das Duell um 21 Uhr eröffnet wird.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen) oder in der LIVE!-Konferenz

Die Partie Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen im Überblick:

Partie: Molde FK gegen Bayer 04 Leverkusen, 2. Gruppenspieltag, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 05. Oktober 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Aker-Stadion (Molde)

Übertragung: RTL+