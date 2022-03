Wer überträgt? ManUnited-BVB heute im Stream

Am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kämpft Borussia Dortmund in der UEFA Youth League bei Manchester United um den Einzug ins Viertelfinale.

Wenn am Dienstag das Achtelfinale in der Youth League startet, ist auch ein deutscher Teilnehmer mit am Start. Die Junioren des BVB haben in ihrer Gruppe C knapp Ajax Amsterdam hinter sich gelassen und sind gemeinsam mit Sporting Lissabon in die Runde der letzten 16 eingezogen.

Dort wartet mit Manchester United am Dienstag im Leigh Sports Village ein echtes Schwergewicht. Die Red Devils dominierten ihre Gruppe F, gewannen fünf ihrer sechs Spiele und gehen als Favorit ins Duell mit dem BVB. "Die U 19, die als Mannschaft nur in der Youth League antritt, setzt sich aus Spielern zusammen, die sonst in der Premier League, der U 23 und der U 18 spielen", warnt Cheftrainer Mike Tullberg auf der BVB-Website nach mehrstündigem Video-Studium.

Übertragen wird die Partie am heutigen Abend um 21 Uhr im Stream bei DAZN und auf "UEFA.tv". Im Viertelfinale wartet auf den Sieger des Duells in Manchester Titelverteidiger Real Madrid oder Atletico, die im Stadtduell am Mittwochabend (21 Uhr) aufeinandertreffen.

Das Youth-League-Achtelfinale im Überblick