Wer überträgt Manchester United gegen FC Bayern heute im TV & Stream?

Zum abschließenden Spiel der Champions-League-Vorrunde 2023/24 reist der FCB auf die Insel. Wo wird die Partie Manchester United gegen den FC Bayern München übertragen?

Am Dienstag, den 12. Dezember, trifft der deutsche Rekordmeister im Old Trafford auf sein englisches Pendant Manchester United. Die Partie, die für United von größerer Bedeutung als für Bayern ist, wird um 21 Uhr angepfiffen.

ManUnited braucht einen Sieg und blickt nach Dänemark

Das Hinspiel in München endete mit 4:3 für den FCB - ein Ergebnis, das sich aus Sicht der Engländer nicht wiederholen darf. Denn United braucht einen Sieg, um ins Achtelfinale der Champions League einzuziehen, gleichzeitig sind die Red Devils auf ein Unentschieden im Parallelspiel zwischen dem FC Kopenhagen und Galatasaray angewiesen. Ein eigenes Remis könnte höchstens das Überwintern in der Europa League bedeuten. Der FC Bayern kann hingegen entspannt in die Partie gehen, seit dem vierten Spieltag steht nämlich fest, dass die Münchner als Sieger aus der Gruppe hervorgehen.

Manchester United gegen FC Bayern München - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Manchester United gegen FC Bayern München übertragen?

Das Münchner Gastspiel am Dienstagabend kann live und exklusiv bei Amazon Prime Video (Anzeige) gesehen werden. Der Streamingdienst präsentiert ab 20 Uhr die Vorberichte mit Moderator Sebastian Hellmann und dem Expertenduo bestehend aus Tabea Kemme und Matthias Sammer. Das Spiel wird ab 21 Uhr von Jonas Friedrich kommentiert, der Unterstützung von Benedikt Höwedes erhält.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Manchester United gegen FC Bayern München) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: Manchester United gegen FC Bayern München, 6. Gruppenspieltag, Champions League 2023/24

Datum: Dienstag, 12. Dezember 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Old Trafford, Manchester

Übertragung: Amazon Prime Video