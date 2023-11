Wer überträgt Manchester City gegen RB Leipzig live im TV & Stream?

RB Leipzig und ManCity stehen bereits vorzeitig sicher im Achtelfinale der Champions League. Am Dienstag kommt es zum direkten Duell. Wo wird die Partie RB Leipzig gegen Manchester City übertragen?

Wiedersehen in der Königsklasse: RB Leipzig gastiert am 5. Gruppenspieltag bei Manchester City. IMAGO/motivio

Manchester City und RB Leipzig sind die klaren Anführer der Gruppe C - und treffen sich nun zum Rückspiel. Am Dienstag, den 28. November, empfangen die Skyblues den Bundesligisten im Etihad Stadium. Anpfiff der Partie in Manchester ist um 21 Uhr.

Gelingt Leipzig die Revanche?

Das letzte Mal, als sich beiden Mannschaften in der Champions League gegenüberstanden, liegt fast zwei Monate zurück. Damals, am 2. Gruppenspieltag, siegte das Team aus Manchester mit 3:1 in der Leipziger Red Bull Arena. Die Leipziger hatten sich dabei zwar durch den Ausgleichstreffer von Lois Openda kurz nach der Pause berechtigte Hoffnungen auf Zählbares gemacht, unterlagen dem Vorjahres-Champion letztendlich aber doch deutlich. Die beiden Einwechselspieler Julian Alvarez und Jeremy Doku sorgten schließlich für den Auswärtserfolg des Titelverteidigers, der mittlerweile seit 17 Champions-League-Spielen ungeschlagen ist.

Allzu hoher Druck lastet auf Trainer Marco Rose und seinem Team trotz der Chance auf die Revanche in Manchester dennoch nicht: Durch die darauffolgenden Siege gegen Roter Stern Belgrad (3:1 und 2:1) stehen die Leipziger bereits ebenso sicher im Achtelfinale wie ManCity, das in der Königslasse zuletzt zweimal die Young Boys Bern besiegen konnte (3:1 und 3:0).

Manchester City gegen RB Leipzig - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird ManCity gegen RB Leipzig übertragen?

Das Duell, in dem die Leipziger zumindest punktemäßig mit ManCity gleichziehen könnten, wird live und exklusiv bei Streamingdienst DAZN übertragen. Moderator Tobi Wahnschaffe wird ab 20.30 Uhr durch die Vorberichte führen, ehe pünktlich zu Spielbeginn Kommentator Uli Hebel am Mikrofon übernimmt. Als Experte ist Sebastian Kneißl im Einsatz.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Manchester City gegen RB Leipzig) oder in der LIVE!-Konferenz

Die Partie Manchester City gegen RB Leipzig im Überblick:

Partie: Manchester City gegen RB Leipzig, 5. Gruppenspieltag (Champions League, Saison 2023/24)

Datum: Dienstag, 28. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Etihad Stadium, Manchester

Übertragung: DAZN