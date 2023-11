Wer überträgt Manchester City gegen Liverpool im TV & Stream?

Am 13. Spieltag kommt es in der Premier League zum Spitzenspiel: Tabellenführer Manchester City empfängt Verfolger Liverpool. Wo wird die Partie im TV & Stream übertragen?

An der Spitze der Premier League ist es ganz eng, die ersten fünf Mannschaften liegen nur drei Punkte auseinander. Den 13. Spieltag eröffnen am Samstag ab 13.30 Uhr mit Manchester City und dem FC Liverpool der Tabellenführer und der erste Verfolger. Die frühe Ansetzung nach der Länderspielpause hatte im Vorfeld bei LFC-Trainer Jürgen Klopp ("Die Leute haben kein Gefühl für Fußball") für Unverständnis gesorgt.

Für die Reds, die mit 27 Punkten nur einen weniger als die Skyblues haben, bietet sich trotz aller Reisestrapazen die Möglichkeit, an die Spitze der Tabelle zu springen, allerdings ist der letzte Liga-Sieg in Manchester (21. November 2015) schon ziemlich lange her. Die Brust ist dennoch breit. "Unser Ziel ist es, die Liga zu gewinnen - auch in dieser Saison", sagte Trent Alexander-Arnold vor dem Spitzenspiel.

Allerdings wird für Liverpool, das auswärts in sechs Partien bislang neun Punkte holte, die Aufgabe im Etihad Stadium keine leichte, denn der Triple-Sieger hat in der heimischen Arena bislang alle fünf Spiele gewonnen und nur drei Gegentore kassiert. Wettbewerbsübergreifend ist die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola sogar seit 23 Heimspielen unbesiegt. Am vergangenen Spieltag gab es zuletzt auswärts ein berauschendes 4:4 beim FC Chelsea.

Die Gesamtbilanz zwischen Manchester City und Liverpool

Wo wird die Partie Manchester City gegen Liverpool übertragen?

Die Übertragungsrechte der Premier League liegen beim Pay-TV-Sender Sky, deshalb wird das Spitzenspiel nicht im Free-TV, sondern exklusiv bei Sky Sport zu sehen sein. Außerdem bietet Sky für seine Abonnenten auch ein Livestream-Angebot an. Die Übertragung beginnt am Samstag um 13 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff. Kommentiert wird die Partie von Florian Schmidt-Sommerfeld, der von Raphael Honigstein und Thomas Hitzlsperger unterstützt wird.

Verfolgen Sie das Spiel außerdem im kicker-LIVE!-Ticker.

Das Topspiel im Überblick

Partie: Manchester City gegen FC Liverpool, 13. Spieltag der Premier League

Datum: Samstag, 25. November 2023

Anstoßzeit: 13.30 Uhr

Ort: Etihad Stadium (Manchester)

Übertragung: Sky Sport