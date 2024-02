Wer überträgt Manchester City gegen Chelsea im TV und Stream?

Am 25. Spieltag kommt es in der Premier League zu einem interessanten Duell: Meister Manchester City empfängt den FC Chelsea. Wo wird die Partie im TV & Stream übertragen?

An der Spitze der Premier League ist es ganz eng, die ersten drei Mannschaften liegen vor dem 25. Spieltag nur zwei Punkte auseinander. Und die Skyblues haben zudem gegenüber Liverpool und Arsenal ein Spiel mehr in der Hinterhand. Bevor sie dieses Nachholspiel am Dienstag, 20. Februar, gegen Brentford austragen, geht es am Samstag, 17. Februar, ab 18.30 Uhr aber zunächst im Etihat Stadium gegen den FC Chelsea.

Packende Partie wie im Hinspiel?

Die Blues um Trainer Mauricio Pochettino haben eher weniger mit der Spitzengruppe zu tun und stehen nach einer schwachen Saison im bedeutungslosen Mittelfeld der Premier League. Immerhin konnte der Argentinier mit seinem Team sowohl im FA Cup (4:1 gegen Aston Villa) als auch in der Liga (3:1 bei Crystal Palace) zuletzt Siege feiern.

Wird das Duell Skyblues gegen Blues also eines auf Augenhöhe? Mit Blick auf das Hinspiel wächst die Hoffnung auf ein Spektakel: An der Stamford Bridge glich Chelsea im letzten Moment durch Ex-Citizen Palmer aus und sorgte so für 4:4-Endstand.

Die Gesamtbilanz zwischen Manchester City und dem FC Chelsea

Wo wird die Partie Manchester City gegen FC Chelsea übertragen?

Die Übertragungsrechte der Premier League liegen beim Pay-TV-Sender Sky, deshalb wird das Spitzenspiel nicht im Free-TV, sondern exklusiv bei Sky Sport zu sehen sein. Außerdem bietet Sky für seine Abonnenten auch ein Livestream-Angebot an. Die Übertragung beginnt am Samstag um 18.20 Uhr, also zehn Minuten vor Anpfiff.

Verfolgen Sie das Spiel außerdem im kicker-LIVE!-Ticker.

Das Topspiel im Überblick

Partie: Manchester City gegen FC Chelsea, 25. Spieltag der Premier League

Datum: Samstag, 27. Februar 2024

Anstoßzeit: 18.30 Uhr

Ort: Etihad Stadium (Manchester)

Übertragung: Sky Sport