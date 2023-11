Wer überträgt Liverpool FC gegen LASK live im TV & Stream?

Am Donnerstagabend gastiert der LASK am fünften Spieltag der Europa-League-Gruppenphase beim großen FC Liverpool an der Anfield Road. Wo wird die Partie Liverpool gegen den LASK übertragen?

Im Hinspiel in Linz setzten sich die "Reds" in Blau durch. GEPA pictures

An der legendären Anfield Road nimmt der LASK am Donnerstag (21 Uhr) den Kampf gegen das vorzeitige Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft in Angriff. Beim englischen Großklub Liverpool spekulieren die krassen Außenseiter mit einem Punkt, um in der Europa-League-Gruppe E wenigstens im Rennen um Platz drei zu bleiben.

Mit einem Sensationssieg bliebe sogar Rang zwei und damit der Aufstieg in die Zwischenrunde in Reichweite, erklärtes Ziel ist aber Platz drei und damit der Umstieg in die Conference League. Vier Punkte fehlen dem Schlusslicht (3) aktuell auf den Zweiten Toulouse (7), einer auf Union Saint-Gilloise (4).

Sollte der LASK gegen Liverpool (9) ohne Punkte bleiben und die Union in Toulouse gewinnen, ist das Linzer Europacup-Aus vorzeitig besiegelt.

Wo wird Liverpool gegen LASK übertragen?

Das Europa-League-Spiel des FC Liverpool gegen den LASK ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ServusTV" zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 20.15 Uhr wird Christian Brugger als Moderator fungieren, Florian Klein und Sebastian Prödl sind als Experten zu Gast, Anna-Maria Brunnauer als Reporterin im Einsatz. Der Kommentator heißt Michael Wanits.

Auch der Pay-TV-Sender "Sky" hat die Partie in seinem Programm.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Liverpool FC gegen LASK).

Die Partie Liverpool FC gegen LASK im Überblick

Match: Liverpool FC vs. LASK (Europa-League-Gruppe E - 5. Spieltag)

Datum: Donnerstag, 30. November 2023, 21 Uhr

Ort: Anfield Road, Liverpool

Übertragung: ServusTV und ServusTV-Livestream, Sky