Wer überträgt Leverkusen gegen Düsseldorf heute live im TV & Stream?

Als einziger verbliebener Bundesligist empfängt Tabellenführer Leverkusen im DFB-Pokal-Halbfinale den Aufstiegsaspiranten aus Düsseldorf. Wo wird die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf heute übertragen?

Nach dem 3:2-Sieg gegen den starken VfB Stuttgart im Viertelfinale des DFB-Pokals kann Leverkusen am Mittwoch, dem 3. April, den nächsten Schritt zu einem titelreichen Saisonfinale machen. Als Tabellenführer der Bundesliga und Viertelfinalist der Europa League empfängt die Werkself um 20.45 Uhr in der heimischen BayArena Fortuna Düsseldorf zum DFB-Pokal-Halbfinale.

Düsseldorf erstmals gegen Bundesligist gefordert

Doch auch die Fortuna spielt eine gute Saison und befindet sich im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Im DFB-Pokal wartet in dieser Saison nun allerdings der erste Bundesligist. In der ersten Runde besiegten die Düsseldorfer Illertissen, darauf folgte ein Sieg in der Verlängerung in Unterhaching. Im Achtelfinale setzte sich die Mannschaft von Daniel Thioune gegen Magdeburg durch, den Halbfinaleinzug bejubelte die Fortuna nach Elfmeterschießen auf St. Pauli.

Bayer 04 Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Bayer 04 Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf übertragen?

Das Halbfinalspiel wird live im ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender, der auch einen Livestream in der Mediathek anbietet, beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, moderiert von Sven Voss. Kommentatorin Claudia Neumann begleitet ab dem Anpfiff um 20.45 Uhr die Partie. Das Spiel wird auch von Sky übertragen, beim Pay-TV-Sender starten die Vorberichte ebenfalls um 20.15 Uhr.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker Live-Ticker (Bayer 04 Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf)

Der Überblick

Partie: Bayer 04 Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf, DFB-Pokal, Halbfinale 2023/24

Datum: Mittwoch, 3. April 2024

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung: ZDF, Sky