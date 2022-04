Wer überträgt Leipzig-Rangers live in TV und Stream?

RB Leipzig will es gegen die Glasgow Rangers besser machen als Borussia Dortmund. Wer zeigt das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale live in TV und Stream?

Erstmals in seiner jungen Klubgeschichte könnte RB Leipzig ein Europapokalfinale erreichen. Am Donnerstag (21 Uhr) steht das Hinspiel im Europa-League-Halbfinale gegen die Glasgow Rangers an, die in den K.-o.-Runden-Play-offs bereits Borussia Dortmund bezwungen haben und ihrerseits ins Finale marschieren wollen - wie 2008, als der Wettbewerb noch UEFA-Cup hieß (0:2 gegen Zenit St. Petersburg).

Im Free-TV läuft das erste Aufeinandertreffen zwischen Leipzig und den Rangers nicht. Rechteinhaber RTL überträgt stattdessen zur selben Anstoßzeit Eintracht Frankfurts Auftritt bei West Ham United live, weshalb Leipzigs Hinspiel "nur" im kostenpflichtigen Stream bei RTL+ zu sehen ist.