Wer überträgt Leipzig gegen Union Berlin live in TV und Stream?

RB Leipzig und Union Berlin treffen am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinander. Wer zeigt es live in TV und Stream?

In der Bundesliga hatte zuletzt zweimal Union Berlin mit 2:1 die Nase vorn, doch diesmal ist nicht nur das Stadion ein anderes, sondern auch der Wettbewerb: RB Leipzig empfängt die Eisernen am Mittwoch (20.45 Uhr) zum DFB-Pokal-Halbfinale. Das Finale am 21. Mai in Berlin ist nur noch einen Schritt entfernt.

Die ARD überträgt das Halbfinale in TV und Stream live aus der Leipziger Arena - ebenso wie Pay-TV-Sender Sky.

Schon am kommenden Samstag (15.30 Uhr) treffen sich beide Klubs übrigens in der Bundesliga schon wieder, ebenfalls in Leipzig.