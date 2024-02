Wer überträgt Lazio Rom gegen FC Bayern München live im TV & Stream?

Der Ball rollt wieder in der Champions League und der FC Bayern München ist im Achtelfinal-Hinspiel in Rom gefordert. Wo wird die Partie Lazio Rom gegen den FCB übertragen?

In der Offensive werden sich die Blicke auf Ciro Immobile (li.) und Harry Kane richten. imago images (2)

Am Mittwoch, den 14. Februar, wird der deutsche Rekordmeister vom aktuellen italienischen Vizemeister Lazio empfangen. Anpfiff im Stadio Olimpico in Rom ist um 21 Uhr.

Deutlicher Sieg vor drei Jahren

Erst zweimal trafen die beiden Klubs aufeinander. Vor drei Jahren war es ebenfalls das Champions-League-Achtelfinale. Das Hinspiel in Rom entschieden die Münchner mit 4:1 für sich. Robert Lewandowski brachte den FCB früh in Führung, Jamal Musiala und Leroy Sané trugen sich ebenfalls noch in die Torschützenliste ein. Letzterer erzwang zudem noch ein Eigentor durch Francesco Acerbi. Das Rückspiel fiel mit einem 2:1-Sieg knapper aus. Für Bayern war aber dann eine Runde später gegen PSG Schluss.

Wo wird Lazio Rom gegen FC Bayern München übertragen?

Das Hinspiel kann live und exklusiv bei DAZN (Anzeige) gesehen werden. Am Mittwoch beginnt der Streaminganbieter ab 20.15 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte, moderiert von Alex Schlüter. Zum Anpfiff um 21 Uhr übernimmt Kommentator Jan Platte. Als Experte steht ihm Tim Borowski zur Seite. Das Spiel wird auch in der Konferenz mit dem Parallelspiel Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad bei DAZN zu sehen sein.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Lazio Rom gegen FC Bayern München) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: Lazio Rom gegen FC Bayern München, Achtelfinale, Hinspiel (Champions League 2023/24)

Datum: Mittwoch, 14. Februar 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Stadio Olimpico, Rom (Italien)

Übertragung: DAZN