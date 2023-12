Wer überträgt LASK gegen Toulouse FC live im TV & Stream?

Am Donnerstagabend empfängt der LASK am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase den FC Toulouse. Wo wird die Partie LASK gegen Toulouse übertragen? Hier finden Sie die Antwort.

Der LASK bestreitet sein finales Spiel in der Europa-League-Gruppe E gegen den FC Toulouse unter Siegzwang. Die Linzer brauchen am Donnerstag (18.45 Uhr) in der heimischen Arena einen Dreier und gleichzeitig die Hilfe von Liverpool. Holen die "Reds" bei bei Union Saint-Gilloise zumindest einen Punkt, erobern die Linzer im Falle eines Heimsiegs Rang drei und satteln im Frühjahr in die Zwischenrunde der Conference League um.

Von der "Begleitmusik" in Belgien im Kampf ums europäische Überwintern will sich die Truppe von Trainer Thomas Sageder allerdings nicht ablenken lassen. "Wir konzentrieren uns ausschließlich auf uns und unsere Aufgabe. Das Parallelspiel verändert unsere Ausgangssituation nicht", betonte am Mittwoch der 40-jährige LASK-Coach vor der letzten Pflichtaufgabe im Jahr 2023. "Wir wollen alles raushauen, um den Sieg und das Weiterkommen zu ermöglichen." Vorbild soll das Heim-3:0 gegen Saint-Gilloise vor fünf Wochen sein.

Im LASK-Lazarett haben sich diese Woche rechtzeitig die Reihen gelichtet. Nach dem Abklingen der Infektwelle, die Spieler wie Robert Zulj, Sascha Horvath oder Rene Renner außer Gefecht gesetzt hatte, erhielt Sageder gute Nachrichten für den Jahres-Showdown. "Bei uns sind wieder alle gesund, wir haben die volle Auswahl." Einzig Stürmer Ibrahim Mustapha steht nach einer Sprunggelenksoperation erst wieder im Frühjahr zur Verfügung.

Wo wird LASK gegen Toulouse übertragen?

Das Europa-League-Spiel des FC Liverpool gegen den LASK ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF 1" zu sehen. Außerdem bietet der Privatsender auch einen Livestream an. Ab 18.20 Uhr wird Bernhard Stöhr als Moderator fungieren, Herbert Prohaska und Roman Mählich sind als Experten zu Gast. Der Kommentator heißt Thomas König.

Auch der Pay-TV-Sender "Sky Sport Austria 2" hat die Partie in seinem TV- und Livestream-Programm. Dort kommentiert Gerfried Pröll.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (LASK gegen Toulouse FC).

Die Partie LASK gegen Toulouse FC im Überblick

Match: LASK vs. Toulouse FC (Europa-League-Gruppe E - 6. Spieltag)

Datum: Donnerstag, 14. November 2023, 18.45 Uhr

Ort: Raiffeisen-Arena, Linz

Übertragung: ORF 1 und ORF-1-Livestream, Sky Sport Austria 2