Wer überträgt LASK gegen Red Bull Salzburg live im TV & Stream?

Am späten Freitagnachmittag startet der ÖFB-Cup ins Viertelfinale. Wer zeigt die Partie LASK gegen RB Salzburg live? Hier finden Sie die Antwort.

Die Ouvertüre zu Frühjahrssaison 2024 im österreichischen Fußball geht mit dem Viertelfinal-Schlager im ÖFB-Cup zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg in Szene. Die Linzer bauen am Freitag (18 Uhr) in der Raiffeisen-Arena auf den Heimvorteil, tappen aber ein wenig im Dunklen. Salzburg hat in der Vorbereitung ein anderes System einstudiert, mit Fernando ist ein Angreifer wieder fit, der beim Serienmeister den Unterschied ausmachen könnte.

Für LASK-Trainer Thomas Sageder kommt eine Herausforderung, aber der erklärte "Wunschgegner" zu. "Wir haben eine Mannschaft, mit der sehr viel möglich ist. Irgendwann musst du an Salzburg vorbei und das soll am Freitag sein."

Sein Gegenüber Gerhard Struber meinte: "Die letzten Ergebnisse sind ein Abbild davon, dass der LASK zugelegt hat." Der Salzburger stellte sich auf "intensive Momente" ein und erwartet einen "Abnützungskampf".

Wo wird LASK gegen Red Bull Salzburg übertragen?

Das ÖFB-Cup-Spiel des LASK gegen Red Bull Salzburg ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF 1" zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 17.50 Uhr wird Rainer Pariasek als Moderator fungieren, Herbert Prohaska ist als Experte zu Gast, Helge Payer als Co-Kommentator im Einsatz. Der Kommentator heißt Dietmar Wolff.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (LASK gegen Red Bull Salzburg) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung LASK gegen RB Salzburg im Überblick

Match: LASK vs. Red Bull Salzburg (ÖFB-Cup - Viertelfinale)

Datum: Freitag, 2. Februar 2024, 18 Uhr

Ort: Raiffeisen-Arena, Linz

Übertragung: ORF 1 und ORF-1-Livestream