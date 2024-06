Wer überträgt Kroatien gegen Albanien live im TV & Stream?

Nach dem verpatztem Start in die Europameisterschaft 2024 hat Kroatien gegen das ebenfalls punktlose Albanien die Chance, die Achtelfinalhoffnungen am Leben zu halten. Wo wird die Partie der beiden Balkanstaaten übertragen?

Am Mittwoch, dem 19. Juni, trifft Kroatien in seinem zweiten Vorrundenspiel im Hamburger Volksparkstadion auf Albanien. Der französische Schiedsrichter Francois Letexier wird die Partie um 15 Uhr anpfeifen.

Höherer Druck auf erfahrene, favorisierte Kroaten

Bei seiner zweiten EM-Teilnahme überhaupt hat Albanien in Person von Nedim Bajrami direkt einen Rekord aufgestellt. Gegen Italien traf der Mittelfeldspieler bereits nach 22 Sekunden, doch die favorisierten Italiener drehten die Partie und Albanien verlor zum Auftakt mit 1:2. Gegen Kroatien, das seit Jahren zum Favoritenkreis bei großen Turnieren zählt, geht der Weltranglisten-66. wie zu erwarten erneut als großer Underdog in die Partie.

Im Gegensatz zu Albanien liegt auf den Kroaten ein deutlich größerer Druck nach deren 0:3-Auftaktniederlage. Mit einem erneuten Punktverlust droht das Achtelfinale in weite Ferne zu rücken. Doch mit verpatzten Auftaktspielen kann Kroatien umgehen. Bei der EM 2021 verlor das Team um Starspieler Luka Modric das Auftaktspiel gegen England, bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar trennten sich die Kroaten im ersten Spiel nur unentschieden von Marokko, am Ende stand aber immer der Einzug in die K.-o.-Runde.

Wo wird Kroatien gegen Albanien übertragen?

Das Spiel zwischen den beiden Balkanstaaten kann live bei RTL gesehen werden. Der Free-TV-Sender wird am Mittwoch um 14 Uhr mit der Vorberichtserstattung beginnen. Ab dem Anpfiff um 15 Uhr wird das Kommentator-Duo Marco Hagemann und Steffen Freund das Spiel Kroatien gegen Albanien am Mikrofon begleiten. Neben der TV-Übertragung kann das Spiel auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ verfolgt werden.

Außerdem kann das Duell - so wie alle 51 Spiele der EM, davon fünf sogar exklusiv - auch beim Anbieter MagentaTV im Pay-TV und kostenpflichtigen Stream verfolgt werden.

Der Überblick:

Partie: Kroatien gegen Albanien, Europameisterschaft 2024, 2. Spieltag

Datum: Mittwoch, 19. Juni 2024, 15 Uhr

Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung: RTL/RTL+, MagentaTV