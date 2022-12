Wer überträgt Kroatien-Argentinien live in TV und Stream?

Im Halbfinale der WM 2022 treffen Kroatien und Argentinien aufeinander. Wer überträgt das Spiel live in TV und Stream?

Sowohl Kroatien als auch Argentinien mussten in ihren Viertelfinalpartien bei der WM 2022 ins Elfmeterschießen. Kroatien ließ gegen Brasilien über 104 Minuten nur wenig zu, ehe Neymar doch noch zur Führung für die Seleçao traf. Der Vizeweltmeister von 2018 schlug nur 13 Minuten später durch Petkovic zurück und hatte im Elfmeterschießen (4:2) die besseren Nerven.

Bei der Albiceleste war die Gefühlswelt umgekehrt. Die Südamerikaner hatten zunächst gegen die Niederlande komfortabel mit 2:0 geführt und kassierten in der elften Minute der Nachspielzeit doch noch nach einem Freistoßtrick durch Weghorst den Ausgleich. Trotzdem blieben Messi und Co. im Kopf stabil und gewannen im Elfmeterschießen (4:3).

ARD und "Magenta TV" übertragen live

Geht auch das Duell am Dienstag (20 Uhr) im Lusail Iconic Stadium ins Elfmeterschießen? Übertragen wird die Partie im Free TV von der ARD. Außerdem ist "Magenta TV" - wie bei allen 64 WM-Spielen - live dabei.

Für beide Teams steht dann in jedem Fall noch ein weiteres Spiel bei der WM 2022 in Katar an. Das Spiel um Platz drei findet am Samstag (16 Uhr) statt, das Finale am Sonntag (16 Uhr).