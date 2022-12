Wer überträgt Kamerun-Brasilien live in TV und Stream?

Während Brasilien schon vor dem letzten Spieltag für das Achtelfinale qualifiziert ist, muss Kamerun die Seleçao bezwingen, um die Chance auf die K.-o.-Runde zu wahren. Wer übertragt das Spiel live in TV und Stream?

In der Gruppe G ist Brasilien bislang seiner Favoritenrolle gerecht geworden: Nach dem überzeugenden 2:0 gegen Serbien zum Auftakt schlugen die Südamerikaner in einem Geduldsspiel am 2. Spieltag auch die Schweiz (1:0) - dadurch feierte die Seleçao schon vorzeitig den Einzug in das Achtelfinale.

Dass Kamerun überhaupt noch eine Chance auf die K.-o.-Runde hat, lag an der Aufholjagd am vergangenen Spieltag: Die unzähmbaren Löwen trotzten gegen Serbien einem Zwei-Tore-Rückstand und glichen durch einen Doppelschlag von Joker Vincent Aboubakar und Münchens Eric Maxim Choupo-Moting noch zum 3:3 aus. Vor allem Erstgenannter empfahl sich mit seiner Leistung für einen Startelfeinsatz - Aboubakar wurde auch dank seines Tores und seiner Vorlage vom kicker zum Spieler des Spieltags gewählt.

Angesichts der Tabellenkonstellation wird Brasiliens Trainer Tite sicherlich ein wenig rotieren: Denn schon mit einem Remis würde die Seleçao die Gruppe sicher auf Platz eins beenden. Hinter den Brasilianern rangieren die Schweizer auf Rang zwei (drei Punkte), dahinter folgen Kamerun (Tordifferenz von -1) und Serbien (Tordifferenz von -2) mit jeweils einem Zähler. Dementsprechend müssen die Afrikaner am Freitagabend (20 Uhr) im Lusail Iconic Stadium für eine Sensation sorgen, um noch eine Chance aufs Weiterkommen zu haben.

Bei einer Weltmeisterschaft trafen die beiden Länder bislang zweimal aufeinander. Zuletzt bezwangen die Brasilianer Kamerun bei ihrer Heim-WM 2014 am letzten Gruppenspieltag mit 4:1.

Nur "Magenta TV" überträgt live

In Deutschland wird das abschließende Gruppenspiel lediglich im Stream bei "Magenta TV" übertragen. Es ist eine von 16 exklusiven Partien, die nur bei "Magenta TV" live zu sehen ist.