Es geht los. Am Freitagabend startet das Unterhaus in die Saison 2022/23 mit der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96. Wo ist das Spiel live in TV und Stream zu sehen?

Das Fritz-Walter-Stadion ist Austragungsort des Auftaktspiels zur neuen Zweitliga-Saison. IMAGO/Dennis Hetzschold