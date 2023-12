Wer überträgt Kaiserslautern gegen Nürnberg live im TV & Stream?

Dienstagabend, Flutlicht und ein Traditionsduell im DFB-Pokal auf dem Betzenberg. Wo wird die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg übertragen?

Im Achtelfinale des DFB-Pokals gastiert der 1. FC Nürnberg am Dienstag, den 5. Dezember, im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion. Das Aufeinandertreffen der beiden Zweitligisten beginnt um 18 Uhr.

Triumphiert Kaiserslautern erneut?

Das letzte Duell zwischen den Roten Teufeln und dem Club resultierte in einem 3:1-Heimerfolg des 1. FCK. Anfang September beziehungsweise am 5. Spieltag der laufenden Zweitliga-Saison waren die Hausherren mit viel Energie in die Partie gestartet, was eine zwischenzeitliche 3:0-Führung nach einer halben Stunde zur Folge hatte. Die Nürnberger hatten durch Lukas Schleimer zwar noch vor der Pause verkürzen können, ließen im zweiten Durchgang aber schließlich keine Aufholjagd mehr folgen.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Kaiserslautern gegen Nürnberg übertragen?

Das Achtelfinalduell zwischen Kaiserslautern und Nürnberg ist sowohl im Pay- als auch im Free-TV zu sehen. Während Sky seine Übertragung um 17.30 Uhr startet, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, beginnt die Vorberichterstattung der ARD um 17.40 Uhr. Über die "Sportschau" lässt sich die Übertragung der ARD zusätzlich im Livestream verfolgen. Neben Moderator Alexander Bommes setzt der Sender unter anderem auch auf Experte Bastian Schweinsteiger, der während seiner aktiven Karriere selbst 49 Mal im DFB-Pokal auflief und sich dabei sieben Mal die Trophäe mit dem FC Bayern sichern konnte.

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg im Überblick:

Partie: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg, Achtelfinale (DFB-Pokal, 2023/24)

Datum: Dienstag, 5. Dezember 2023

Anstoßzeit: 18 Uhr

Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung: ARD / Sky