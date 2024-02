Wer überträgt Inter Mailand gegen Atletico Madrid heute live im TV & Stream?

Auf dem Weg der Wiedergutmachung empfangen die Nerazzurri das Team von Diego Simeone. Wo wird die Partie Inter Mailand gegen Atletico Madrid heute live im TV & Stream übertragen?

Am Dienstag, den 20. Februar, reist Atletico Madrid in die Lombardei für das Achtelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand. Anpfiff im Giuseppe Meazza ist um 21 Uhr.

Das erste Duell in der Königsklasse

Auf dem langen Weg der Wiedergutmachung nach der bitteren Champions-League-Final-Niederlage im letzten Sommer gegen Manchester City präsentiert sich Inter Mailand in bestechender Form. Seit Anfang der Saison verloren die Nerazzurri einzig zwei Pflichtspiele und führen die Serie A komfortabel an. Gegen das Team von Trainer Diego Simeone, das in der heimischen Liga seit Jahreswechsel nur zwei Spiele verlor, wartet auf die Norditaliener der nächste Prüfstein auf der Straße Richtung Wembley.

Schlüsse aus der Vergangenheit können vor dem Spiel derweil nicht gezogen werden: Obwohl beide Mannschaften in den letzten Jahren Stammgast in der Champions League waren und an acht der 15 vergangenen Saisons gemeinsam teilgenommen haben, treffen der Hauptstadtklub und die Lombarden im Achtelfinale der höchsten europäischen Spielklasse erstmals aufeinander. Das einzige Pflichtspiel zwischen den beiden Traditionsvereinen resulitert aus dem Jahre 2010: Im UEFA-Supercup bezwang der amtierende Europa-League-Sieger Atletico Madrid die damals von Rafael Benitez trainierten Norditaliener mit 2:0.

Wo wird Inter Mailand gegen Atletico Madrid übertragen?

Das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Inter Mailand und Atletico Madrid können die Zuschauer live und exklusiv auf DAZN (Anzeige) verfolgen. Die Übertragung beginnt beim Streaming-Dienst kurz vor Anstoß der Partie, das Spiel ab 21 Uhr wird von Kommentator Mario Rieker und Experte Benny Lauth begleitet.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Inter Mailand gegen Atletico Madrid) oder in der Champions-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: Inter Mailand gegen Atletico Madrid, Achtelfinale, Hinspiel (Champions League 2023/24)

Datum: Dienstag, 20. Februar 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Giuseppe Meazza, Mailand (Italien)

Übertragung: DAZN