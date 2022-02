Wer überträgt? HSV gegen Werder Bremen live in TV und Stream

Der Hamburger SV empfängt am Sonntag Werder Bremen zum Topspiel der 2. Bundesliga. Wer zeigt das Nordderby live in TV und Stream?

Zwischen Hamburg und Bremen geht es auf dem Fußballplatz immer hoch her, diesmal birgt aber auch die Tabelle besondere Brisanz: Der HSV trifft am Sonntag (13.30 Uhr) als Tabellenzweiter mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Werder.

Pay-TV-Sender "Sky" zeigt das Nordderby wie alle anderen Zweitligaspiele auch live im TV als Einzelspiel oder in der Konferenz. Per Stream lässt sich die Partie via "Sky Go" oder das Portal "Onefootball" kostenpflichtig verfolgen. Im Free-TV gibt es keine Live-Bilder.