Wer überträgt Ghana-Uruguay live in TV und Stream

Bestreiten Luis Suarez und Co. ihr letztes WM-Spiel oder schlägt Uruguay Ghana und bucht das Achtelfinal-Ticket? Wer überträgt die Partie live in TV und Stream?

Wer folgt in der Gruppe H Portugal ins Achtelfinale? Aufgrund des Erfolges gegen Südkorea (3:2) besitzt Ghana vor dem abschließenden Spieltag die beste Ausgangsposition der anderen drei Teams. Schon ein Remis könnte den Black Stars reichen, um das Ticket für die K.-o.-Runde zu buchen, mit einem Sieg wären sie sicher in der Runde der letzten 16.

Zum Siegen verdammt ist hingegen Gegner Uruguay. La Celeste enttäuschte bislang und erzielte sowohl beim Remis gegen Südkorea zum Auftakt als auch bei der 0:2-Niederlage gegen Portugal keinen Treffer. Für einige Superstars der Südamerikaner (Diego Godin, Luis Suarez und auch Edinson Cavani) könnte das "Endspiel" ihr letztes WM-Spiel sein.

Suarez' besondere Erinnerung an Ghana

An Ghana haben diese drei Spieler aber gute Erinnerungen. Im Viertelfinale der WM 2010 gewannen die Uruguayer mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen die Afrikaner - Godin saß nur auf der Bank, Cavani und Suarez spielten von Beginn an. Vor allem Letztgenannter dürfte sich noch genau an das Spiel erinnern: Der Angreifer verhinderte in der 121. Minute auf der Linie mit der Hand das 1:2 und sah dafür die Rote Karte. Da Asamoah Gyan den folgenden Strafstoß über die Latte schoss, ging es ins Elfmeterschießen, wo die Südamerikaner die Oberhand behielten.

In Deutschland überträgt das ZDF die Neuauflage des Viertelfinals von 2010 aus dem Al-Janoub Stadium am Freitag (16 Uhr) live im Free-TV und im Stream. Bei "Magenta TV", das alle 64 WM-Spiele im Programm hat - 16 davon exklusiv -, ist die Partie ebenfalls live zu sehen.