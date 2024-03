Wer überträgt Freiburg gegen West Ham United live im TV & Stream?

Bereits zum dritten Mal während der laufenden Europa-League-Saison treffen Freiburg und West Ham aufeinander. Wo wird die Partie des SC Freiburg gegen West Ham United übertragen?

Begegneten sich bereits in der Gruppenphase: Der SC Freiburg und West Ham United. IMAGO/Steinsiek.ch

In Gruppe A lieferten sich West Ham United und der SC Freiburg einen heißen Zweikampf um die Tabellenspitze. Am 6. Spieltag entschied schließlich das direkte Duell, wer sich sofort fürs Achtelfinale qualifiziert und wer den Umweg über die Play-offs gehen muss.

Nervenaufreibender Einzug ins Achtelfinale

Mit 2:0 gewannen die Hammers im Dezember 2023 und schickten den SCF damit in die Zwischenrunde. Dort kam die Mannschaft von Christian Streich nicht über ein 0:0 beim RC Lens, der aus der Champions League abgestiegen war, hinaus. Im Rückspiel deutete nach Lens' 2:0-Pausenführung dann alles auf ein frühes Ausscheiden der Breisgauer hin. Die drehten nach dem Seitenwechsel aber richtig auf und retteten sich durch einen Doppelpack von Roland Sallai in die Verlängerung, in der Michael Gregoritsch den Achtelfinal-Einzug des deutschen Vertreters perfekt machte.

Nach der Auslosung zur Runde der letzten 16 stand fest, dass es erneut zum Duell mit den Engländern kommt. Wie Linksverteidiger Christian Günter im Interview zugab, "haben sich einige richtig aufgeregt". Nach dem ordentlichen Auftritt gegen den FC Bayern München (2:2) dürften die Breisgauer das Hinspiel vor heimischer Kulisse mit viel Selbstvertrauen antreten.

Wer zeigt Freiburg gegen West Ham?

Das Achtelfinal-Hinspiel wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Der dazugehörige Streamingdienst RTL+ zeigt das Duell gegen ein kostenpflichtiges Abonnement ebenfalls. Die Übertragung live aus dem Europa-Park-Stadion in Freiburg startet ab 20.45 Uhr.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (SC Freiburg gegen West Ham United) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: SC Freiburg gegen West Ham United, Achtelfinal-Hinspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 7. März 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Übertragung: RTL/RTL+