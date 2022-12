Wer überträgt Frankreich-Marokko live in TV und Stream?

Im Halbfinale der WM 2022 treffen Frankreich und Marokko aufeinander. Wer überträgt das Spiel live in TV und Stream?

Die Runde der letzten Vier bei der WM in Katar ist historisch: Erstmals steht ein Team aus Afrika im Halbfinale. Marokko blieb erst gegen Kroatien, Belgien und Kanada in der Gruppenphase ungeschlagen - und schaltete dann auch noch Spanien (3:0 nach Elfmeterschießen) und Portugal (1:0) in den K.o.-Runden aus.

Nun treffen die Löwen vom Atlas am Mittwochabend (20 Uhr) auf Weltmeister Frankreich. Die Equipe Tricolore besiegte erst Polen (3:1) und dann England (2:1), musste aber - anders als Marokko - in der Gruppenphase bereits eine Niederlage hinnehmen, als Tunesien mit 1:0 triumphierte.

ZDF und "Magenta TV" übertragen live

Nun treffen die Nordafrikaner im Al-Bayt Stadium von Al-Khor auf die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Das Duell dürfte deswegen nicht nur auf dem Rasen emotional werden. Übertragen wird das Aufeinandertreffen frei empfangbar im TV und Stream im ZDF. Außerdem ist "Magenta TV" - wie bei allen 64 WM-Spielen - live dabei.

Für ZDF-Kommentator Béla Réthy wird es übrigens der letzte Einsatz sein: Nach 28 Jahren am Mikrofon geht Réthy in den Ruhestand. Das Spiel um Platz drei zeigt schließlich wieder exklusiv "Magenta TV" und findet am Samstag (16 Uhr) statt, das Finale am Sonntag (16 Uhr) überträgt dann die ARD.