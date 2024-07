Wer überträgt Frankreich gegen Belgien heute live im TV und Stream?

In der Gruppenphase blieben sowohl Frankreich als auch Belgien noch hinter den Erwartungen, nun treffen sie im Achtelfinale aufeinander. Wo wird die Partie zwischen Frankreich und Belgien übertragen?

Am Montag, den 01. Juli, duellieren sich Frankreich und Belgien bei der Europameisterschaft in Deutschland um ein Viertelfinal-Ticket. Anpfiff zwischen der Equipe Tricolore und den Roten Teufeln wird in Düsseldorf um 18 Uhr sein.

Miese Stimmung in Belgien

Beide Mannschaften gingen als klare Favoriten auf den Gruppensieg in die Europameisterschaft, landeten am Ende aber jeweils nur auf dem zweiten Rang. Während Frankreich sich zu zwei Remis gegen die Niederlande und gegen Polen mühte, enttäuschte das belgische Team allen voran bei der Auftaktniederlage gegen die Slowakei und dem torlosen Abschluss gegen die Ukraine. Die Stimmung bei Domenico Tedescos Belgiern ist angespannt, gegen die Ukraine gab es laute Pfiffe, Kapitän Kevin De Bruyne hielt seine Mannschaft daraufhin davon ab, in die Kurve zu gehen. Und auch Trainer Tedesco zeigte sich nach der Partie sichtlich angefasst.

Ausgerechnet jetzt trifft der letzte Teil der goldenen belgischen Generation, die unvollendet zu bleiben droht, auf den favorisierten Nachbarn aus Frankreich. Bei den Franzosen wurde die Vorrunde von Sorgen um Topstar Kylian Mbappé und mangelnder Chancenverwertung bestimmt.

Bis dato war Gegner Frankreich bei Welt- und Europameisterschaften kein gutes Omen für die Roten Teufel, bei drei WM- und einem EM-Spiel ging Belgien immer als Verlierer vom Platz - so wie zuletzt 2018 im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Russland. Bei einer Europameisterschaft trafen die beiden Länder zum bisher einzigen Mal vor 40 Jahren aufeinander, Frankreich deklassierte seinen Nachbarn mit 5:0.

Frankreich gegen Belgien - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt Frankreich gegen Belgien?

Für das Achtelfinalspiel Frankreich gegen Belgien ist das ZDF verantwortlich. Um 17.05 Uhr startet die Vorberichterstattung, um 18 Uhr geht es dann mit dem Kommentar live aus Düsseldorf los. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Zudem kann das Achtelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Überblick:

Partie: Frankreich gegen Belgien, EM 2024, Achtelfinale

Datum: Montag, 01. Juli, 18 Uhr

Ort: Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Übertragung: ZDF/ZDF Mediathek, MagentaTV