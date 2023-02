Wer überträgt Frankfurt-Darmstadt live in TV und Stream?

Am Dienstag kommt es im DFB-Pokal-Achtelfinale zum Derby zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98. Wer zeigt die Partie live in TV und Stream?

Keine 30 Kilometer Luftlinie trennen Frankfurt und Darmstadt - entsprechend heiß hergehen dürfte es also am Dienstagabend, wenn sich die Eintracht und die Lilien zum Derby im DFB-Pokal-Achtelfinale gegenüberstehen. Um 20.45 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Live übertragen wird das Aufeinandertreffen sowohl in der ARD als auch bei Pay-TV-Sender Sky, der in dieser Saison erneut alle DFB-Pokal-Partien im Programm hat. In der ARD ist Florian Naß als Reporter im Einsatz, Moderator Alexander Bommes hat außerdem Bastian Schweinsteiger als Experte an seiner Seite. Bei Sky kommentiert Martin Groß.

Beide Mannschaften begegnen sich in bestechender Form: Die Eintracht hat seit Ende Oktober und damit seit acht Pflichtspielen nicht mehr verloren und ist seit dem 3:0-Heimsieg gegen Hertha BSC am Samstag Fünfter in der Bundesliga. Die Darmstädter führen die Zweitliga-Tabelle an und dürfen bei sechs Punkten Vorsprung auf den dritten Platz vom Aufstieg träumen.

Letztes Duell im Februar 2017

Seit dem ersten Spieltag hat das Team von Trainer Torsten Lieberknecht nicht mehr verloren, ins neue Jahr startete es makellos mit Zu-null-Siegen gegen Jahn Regensburg (2:0) und beim SV Sandhausen (4:0). Im DFB-Pokal setzten sich die Lilien in der ersten Runde beim Drittligisten FC Ingolstadt (3:0) und in der zweiten gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach (2:1) durch. Überraschen sie nun auch den großen Nachbarn aus Frankfurt?

Zuletzt standen sich die Eintracht und Darmstadt am 5. Februar 2017 in der Bundesliga gegenüber. Damals gewann die SGE zuhause durch Tore von Makoto Hasebe und Ante Rebic mit 2:0. Das Hinrundenduell am Böllenfalltor hatten die Darmstädter dank Sandro Sirigu (90.) mit 1:0 für sich entschieden.

Der Sieger des Derbys zieht ins Viertelfinale, das erst am 19. Februar (ab 17.10 Uhr, LIVE!-Ticker bei kicker) im Rahmen der ZDF-"Sportstudio Reportage" ausgelost wird. Gespielt wird die Runde der letzten acht am 4. und 5. April.