Wer überträgt Fenerbahce gegen Olympiakos Piräus heute live im TV & Stream?

Mit einem knappen Vorsprung geht Olympiakos Piräus bei Fenerbahce ins Rückspiel des Conference-League-Viertelfinals. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Im Viertelfinal-Hinspiel in der Conference League sah es für Fenerbahce lange nach einer hohen Niederlage aus. Bei Olympiakos Piräus lag Fener bereits mit 0:3 zurück, ehe ein Doppelschlag die Gäste in eine bessere Ausgansposition für das Rückspiel brachte. Dieses findet am Donnerstag (21 Uhr), 18. April, in Istanbul statt.

Wegen einer Auswärtssperre waren in Griechenland keine Fenerbahce-Fans dabei, das wird in Istanbul natürlich ganz anders sein. Zuhause hat das Team von Trainer Ismali Kartal in der Conference League nur das Achtelfinal-Rückspiel gegen Union Saint-Gilloise verloren. In der türkischen Liga ist der Pokalsieger Meister Galatasaray weiter auf den Fersen - und liegt nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Für Olympiakos war am Wochenende Pause, ehe es nach der Conference League in den Meisterschafts-Play-offs weitergeht. Die Mannschaft von Coach José Luis Medilibar, der unter der Woche seinen Vertrag bis 2025 verlängert hatte, konnte sich also voll auf das Rückspiel konzentrieren.

Fenerbahce Istanbul gegen Olympiakos Piräus - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Fenerbahce gegen Olympiakos übertragen?

Das Viertelfinal-Rückspiel überträgt RTL+, der Streaming-Anbieter des Fernsehsenders RTL. Außerdem ist das Conference-League-Duell auch beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Fenerbahce SK gegen Olympiakos Piräus) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie Fenerbahce SK gegen Olympiakos Piräus im Überblick:

Partie: Fenerbahce SK gegen Olympiakos Piräus, Viertelfinal-Hinspiel, Europa Conference League 2023/24

Datum: Donnerstag, 18. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Ülker, Istanbul

Übertragung: RTL+, Sky