Wer überträgt FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul live im TV & Stream?

Der FC Bayern München ist in der Champions League noch ohne Punktverlust, nun steht für die Münchner das vierte Gruppenspiel auf dem Programm. Wo wird die Partie FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul übertragen?

Mit drei Siegen aus drei Spielen konnten die Münchner den perfekten Start in die Gruppenphase der Champions League feiern. Am kommenden Mittwoch, den 8. November, empfängt der FCB Galatasaray Istanbul in der Allianz-Arena. Los geht's um 21 Uhr.

Wiedersehen nach nur zwei Wochen

Bereits am vergangenen Spieltag der Gruppenphase standen sich die beiden Teams in der Königsklasse gegenüber, knapp zwei Wochen später kommt es zum nächsten Duell. In Istanbul hatte Kingsley Coman den deutschen Rekordmeister erst in Führung gebracht, ehe Mauro Icardi per Elfmeter für den 1:1-Pausenstand sorgte. Letztendlich entschieden die Münchner auch das dritte Königsklassenspiel in Folge für sich, Harry Kane und Jamal Musiala legten dabei die entscheidenden zwei weiteren Treffer zum 3:1-Endstand nach.

FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird FC Bayern gegen Galatasaray übertragen?

Das vierte Gruppenspiel des FC Bayern kann am Mittwochabend live und exklusiv beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN (Anzeige) verfolgt werden. Die Moderation im Vorfeld der Begegnung übernimmt Laura Wontorra, die anschließend an Kommentator Marco Hagemann übergibt. Ex-Profi Sami Khedira, der während seiner aktiven Karriere selbst in 77 Champions-League-Partien auflief, ist als Experte im Einsatz. Die Vorberichterstattung startet um 20 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie FC Bayern gegen Galatasaray im Überblick:

Partie: FC Bayern München gegen Galatasaray Istanbul, 4. Gruppenspieltag, Champions League 2023/24

Datum: Mittwoch, 8. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Übertragung: DAZN