Wer überträgt FC Bayern München gegen FC Kopenhagen live im TV & Stream?

Der deutsche Rekordmeister steht als uneinholbarer Tabellenführer der Gruppe A bereits sicher im Champions-League-Achtelfinale. Am Mittwoch kommt es zum Rückspiel gegen den FC Kopenhagen. Wo wird die Partie FC Bayern München gegen FC Kopenhagen übertragen?

All seine vier bisherigen Champions-League-Spiele konnte der FC Bayern in dieser Saison gewinnen, mit zwölf Punkten thronen die Münchner mit großem Vorsprung an der Spitze der Gruppe A. Am Mittwoch, den 29. November, soll der Lauf gegen den FC Kopenhagen fortgesetzt werden. Anpfiff in der Allianz-Arena ist um 21 Uhr.

Joker Tel entscheidet das Hinspiel

Das Hinspiel in Dänemarks Hauptstadt entschied der FCB schlussendlich entsprechend für sich, obwohl es zwischenzeitlich nicht unbedingt danach ausgesehen hatte. Nach dem Gegentreffer durch Lukas Lerager in der 56. Minute drehte der deutsche Rekordmeister aber auf - und durfte sich unter anderem über ein Jokertor freuen: Der kurz zuvor eingewechselte Mathys Tel schoss die Bayern zum wichtigen Auswärtssieg, nachdem Jamal Musiala zuvor bereits den Ausgleich besorgt hatte. In den Schlussminuten mussten die FCB-Fans schließlich nochmal zittern, doch Torhüter Sven Ulreich hielt den Auswärtssieg in der fünften Minute der Nachspielzeit fest.

FC Bayern München gegen FC Kopenhagen - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird FC Bayern München gegen FC Kopenhagen übertragen?

Zum Thema Wer überträgt die Königsklasse 2023/24?

Das fünfte Gruppenspiel der Bayern kann live und exklusiv bei DAZN gesehen werden. Der Streamingdienst beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel, durch die Moderator Alex Schlüter und Experte Michael Ballack führen. Am Mikrofon übernimmt anschließend Kommentator Jan Platte.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (FC Bayern München gegen FC Kopenhagen) oder in der LIVE!-Konferenz

Die Partie FC Bayern München gegen FC Kopenhagen im Überblick:

Partie: FC Bayern München gegen FC Kopenhagen, 5. Gruppenspieltag (Champions League 2023/24)

Datum: Mittwoch, 29. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz-Arena, München

Übertragung: DAZN