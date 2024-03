Wer überträgt FC Bayern gegen BVB live im TV & Stream?

Nach der Länderspielpause steht am 27. Spieltag der "Klassiker" auf dem Bundesliga-Programm. Wo wird die Partie FC Bayern München gegen Borussia Dortmund übertragen?

Am Samstag, 30. März, empfängt der FC Bayern München Borussia Dortmund zum Abendspiel in der heimischen Allianz Arena. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Deutlicher Auswärtssieg im Hinspiel

Das Ergebnis der Hinrunde sollte sich aus Dortmunder Sicht bestenfalls nicht wiederholen. Am 10. Spieltag verlor der BVB zu Hause mit 0:4, es war die erste Bundesliga-Niederlage für die Dortmunder in dieser Saison. Nach neun Minuten stand es durch Dayot Upamecano und Harry Kane, der seine Verletzung in der Länderspielpause weitgehend auskurieren konnte, 2:0 für den FC Bayern. Der Engländer setzte in der Schlussphase noch einen drauf und schürte den Dreierpack.

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird FC Bayern München gegen Borussia Dortmund übertragen?

Die Partie am 27. Spieltag wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender beginnt im Anschluss an die Bundesliga-Konferenz um 17.30 Uhr mit der Vorberichtserstattung. Moderator Sebastian Hellmann wird dabei von Lothar Matthäus und Julia Simic unterstützt. Zum Anpfiff um 18.30 Uhr übernimmt Wolff-Christoph Fuss das Mikrofon und kommentiert das Spiel.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (FC Bayern München gegen Borussia Dortmund).

Der Überblick

Partie: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund, Bundesliga, 27. Spieltag 2023/24

Datum: Samstag, 30. März 2024

Anstoßzeit: 18.30 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung: Sky