Wer überträgt FC Barcelona gegen SSC Neapel live im TV & Stream?

Nach dem 1:1 im Hinspiel wird das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League mit Spannung erwartet. Wo wird die Partie FC Barcelona gegen SSC Neapel übertragen?

Am Dienstagabend (12. März) empfängt der FC Barcelona die SSC Neapel im Estadi Olimpic Lluis Companys, das aufgrund der Umbauarbeiten am Camp Nou weiterhin die vorübergehende Heimspielstätte der Katalanen ist. Das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League wird um 21 Uhr angepfiffen (LIVE! bei kicker).

Personalnot im Mittelfeld der Katalanen

Im Hinspiel trennten sich Neapel und Barcelona in Italien mit einem 1:1-Unentschieden. Beim Debüt des neuen SSC-Cheftrainers Francesco Calzona sicherte Torjäger Victor Osimhen dem amtierenden, aber in dieser Saison bislang enttäuschenden italienischen Meister das Remis, nachdem sein katalanisches Pendant Robert Lewandowski die Gäste zuvor in Führung gebracht hatte.

Die diesmaligen Gastgeber aus Spanien müssen dabei auf zwei wichtige Stammkräfte im Mittelfeld verzichten, denn sowohl Frenkie de Jong als auch Pedri werden das Rückspiel verletzungsbedingt verpassen. Während sich der Niederländer im Pokalspiel gegen Bilbao (0:0) eine schwere Verstauchung des Außenbandes im rechten Knöchel zuzog, bleibt auch seinem spanischen Mitspieler aufgrund einer Oberschenkelverletzung in den kommenden Wochen nur die Zuschauerrolle. Damit vergrößert sich die Personalnot im Mittelfeld, in dem Coach Xavi ohnehin bereits ohne den langzeitverletzten Gavi (Kreuzbandriss) planen muss.

FC Barcelona gegen SSC Neapel - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Barcelona gegen Neapel übertragen?

Das Achtelfinal-Rückspiel überträgt Amazon Prime Video live und exklusiv. Das US-Unternehmen hält das Exklusivrecht an je einer Champions-League-Partie pro Dienstagabend - diesmal fiel die Wahl auf das Duell zwischen Barcelona und Neapel. Die Übertragung mitsamt der Vorberichterstattung beginnt um 20 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn.

Die Partie im Überblick

Partie: FC Barcelona gegen SSC Neapel, Achtelfinal-Rückspiel, Champions League 2023/24

Datum: Dienstag, 12. März 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona

Übertragung: Amazon Prime Video