Wer überträgt FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt live im TV & Stream?

Dass die SGE in der Conference League in die K.-o.-Zwischenrunde muss, steht bereits fest. Nun folgt aber erstmal der letzte Gruppenspieltag. Wo wird die Partie FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt übertragen?

Für Eintracht Frankfurt geht es am letzten Spieltag der Conference-League-Gruppenphase nach Schottland, genauer gesagt in die Hafenstadt Aberdeen. Das Auswärtsspiel der SGE am Donnerstag, den 14. Dezember, beginnt um 18.45 Uhr.

SGE muss in die Zwischenrunde

Die Adlerträger waren erfolgreich mit einem 2:1-Heimsieg gegen den FC Aberdeen in die Gruppenphase der Conference League gestartet, ließen im Anschluss aber zu viele Punkte liegen, sodass die SGE in der K.-o.-Phase eine Extra-Runde über die Play-offs nehmen muss. In der Zwischenrunde, in der sich die Frankfurter unabhängig vom Ergebnis in Aberdeen befinden, kommt es dann zum Duell mit einem der acht Gruppendritten aus der Europa League.

FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Aberdeen gegen Frankfurt übertragen?

Das letzte Gruppenspiel von Eintracht Frankfurt in der Conference League ist live und exklusiv bei RTL+ zu sehen. Die Übertragung auf der kostenpflichtigen Streamingplattform beginnt um 18.10 Uhr, also etwa 35 Minuten, bevor die Partie angepfiffen wird.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie im kicker-LIVE-Ticker (Aberdeen gegen Frankfurt) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt im Überblick:

Partie: FC Aberdeen gegen Eintracht Frankfurt, 6. Gruppenspieltag (Conference League, 2023/24)

Datum: Donnerstag, 14. Dezember 2023

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: Pittodrie Stadium, Aberdeen

Übertragung: RTL+