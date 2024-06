Wer überträgt England gegen Slowakei heute live im TV und Stream?

In der Gruppenphase enttäuschte England auf ganzer Linie, kam aber dennoch weiter. Nun wartet im Achtelfinale die Slowakei. Wo wird die Partie zwischen England und der Slowakei übertragen?

Am Sonntag, den 30. Juni, duellieren sich England und die Slowakei bei der Europameisterschaft in Deutschland um ein Viertelfinal-Ticket. Anpfiff zwischen den Three Lions und der Slowakei wird in Gelsenkirchen um 18 Uhr sein.

Miese Stimmung in England

Die Engländer sind als einer der Titelfavoriten in das Turnier gestartet, es soll endlich klappen mit dem ersten Titel bei einer Europameisterschaft.

Drei Spieltage später sind aber allen voran die Fans bislang enttäuscht worden. Zwar setzte sich die Mannschaft von Gareth Southgate, gespickt mit jeder Menge Topstars im europäischen Fußball, als Gruppensieger durch, die Spiele waren allen voran für Beobachter aber meist eine Qual. Das Torverhältnis von 2:1 spricht dabei für sich, am letzten Spieltag mühten sich die Engländer zu einem 0:0 gegen Slowenien.

Ganz anders ist die Gemengelage bei der Slowakei, die wie alle anderen Teams in der Gruppe E am Ende vier Zähler auf dem Konto hatte und dadurch als umjubelter Dritter ins Achtelfinale einzog. Bereits das Weiterkommen ist ein voller Erfolg für das Team von Trainer Francesco Calzona. Nun will der Italiener die Engländer überraschen.

Gelungen ist das der Slowakei bei einem großen Turnier tatsächlich schon einmal, vor acht Jahren trennten sich England und die Slowakei in Frankreich in der Gruppenphase torlos.

England gegen die Slowakei - Alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt England gegen die Slowakei?

Für das Achtelfinalspiel England gegen Slowakei ist das ZDF verantwortlich. Um 17.07 Uhr startet die Vorberichterstattung, um 18 Uhr geht es dann mit dem Kommentar live aus Gelsenkirchen los. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenlosen Livestream an.

Zudem kann das Achtelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Überblick:

Partie: England gegen Slowakei, EM 2024, Achtelfinale

Datum: Sonntag, 30. Juni, 18 Uhr

Ort: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Übertragung: ZDF/ZDF Mediathek, MagentaTV