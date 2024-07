Wer überträgt England gegen die Schweiz live im TV & Stream?

Bei der Europameisterschaft in Deutschland spielen England und die Schweiz um einen Platz im Halbfinale. Wo wird das Spiel England gegen die Schweiz übertragen?

Am Samstag, den 6. Juli, wird der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato die Partie zwischen England und der Schweiz in Düsseldorf leiten. Das Viertelfinalspiel wird um 18 Uhr angepfiffen.

England trotz schwacher Leistungen der Favorit?

Der Schock saß bei allen englischen Fans bis spät in die Nachspielzeit des Achtelfinals tief, doch dann gelang Jude Bellingham der späte Ausgleich gegen die Slowakei. Weil Harry Kane in der Verlängerung direkt einköpfte, mühten sich die Three Lions tatsächlich in die nächste Runde.

Die Kritik an Trainer Gareth Southgate ebbt gerade aufgrund der konstant schwachen Leistungen aber nicht ab und so ist England, das noch nie eine Europameisterschaft gewinnen konnte, auch gegen die Schweiz gehörig unter Druck.

Ganz anders sieht die Ausgangslage für die Eidgenossen aus, die im Achtelfinale äußerst souverän Titelverteidiger Italien aus dem Turnier kegelten. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin spielt eine starke EM und zeigte unter anderem auch Deutschland die Grenzen auf.

Aufgrund der Qualität im Kader dürften dennoch die Three Lions, die zum bisher einzigen Mal 1981 gegen die Schweiz verloren, favorisiert in die Begegnung gehen. Hoffnung könnte der Schweiz die jüngste Begegnung machen: 2019 gewann England in der Nations League erst im Elfmeterschießen.

Alle Begegnungen zwischen England und der Schweiz in der Übersicht

Wo wird England gegen die Schweiz übertragen?

Das vorletzte Viertelfinalspiel der diesjährigen Europameisterschaft wird live im ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender startet um 17.05 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte, Katrin Müller-Hohenstein moderiert und hat Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker zu Gast. Zum Anpfiff um 18 Uhr übernimmt Kommentator Oliver Schmidt, der von Experte Moritz Volz unterstützt wird. Die Übertragung kann auch im kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek gesehen werden.

Zudem kann das Viertelfinale - wie alle 51 Spiele - auch bei MagentaTV sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Der Überblick

Partie: England gegen Schweiz, EM 2024, Viertelfinale

Datum: Samstag, 6. Juli, 18 Uhr

Ort: Düsseldorf Arena, Düsseldorf

Übertragung: ZDF/ZDF Mediathek, MagentaTV