Wer überträgt Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki live im TV & Stream?

Am 5. Spieltag der Europa Conference League kann Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Wo wird die Partie im TV & Stream übertragen?

Eintracht Frankfurt wird auf jeden Fall in der Conference League überwintern, das war bereits nach dem 1:0 bei HJK Helsinki am vergangenen Spieltag klar. Als Zweiter der Gruppe G hat die SGE zumindest die K.-o.-Runden-Play-offs sicher. Am Donnerstag (21 Uhr) trifft Frankfurt auf Tabellenführer PAOK Saloniki und kann sich mit einem Sieg an die Gruppenspitze setzen - und damit einen großen Schritt in Richtung direkte Achtelfinal-Qualifikation gehen.

Bittere Hinspiel-Niederlage

Im Hinspiel in Thessaloniki kassierte die SGE ihre einzige Niederlage im laufenden Wettbewerb. PAOK schlug nach einem Standard in der Nachspielzeit noch entscheidend zum 2:1-Siegtreffer zu. Nach Abpfiff sah Eintracht-Kapitän Kevin Trapp zudem noch eine umstrittene Rote Karte. Sonst hielten sich die Hessen aber schadlos und liegen deshalb in der Tabelle nur einen Punkt hinter dem dreimaligen griechischen Meister.

Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki übertragen?

Frankfurts fünfter Einsatz in der Conference League wird live und exklusiv bei RTL zu sehen sein. Der Privatsender startet seine Übertragung des Einzelspiels um 20.45 Uhr, also etwa 15 Minuten vor dem Anstoß der Partie. Außerdem wird die Partie gegen PAOK im Livestream über die Plattform RTL+ gezeigt, für die ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten ist.

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki im Überblick:

Partie: Eintracht Frankfurt gegen PAOK Saloniki, 5. Gruppenspieltag, Conference League 2023/24

Datum: Donnerstag, 30. November 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

Übertragung: RTL / RTL+