Wer überträgt Dynamo Dresden gegen 1860 München live in TV und Stream?

Dynamo Dresden startet gegen 1860 München in die neue Saison der 3. Liga. Wer zeigt das Auftaktspiel live in TV und Stream?

Wie startet Dynamo Dresden am Samstag gegen 1860 München ins Projekt Wiederaufstieg? IMAGO/Dennis Hetzschold

Mit dem Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden und dem Vorjahresvierten 1860 München treffen zwei Aufstiegsaspiranten gleich am 1. Spieltag der Drittliga-Saison 2022/23 aufeinander. An diesem Samstag erfolgt um 14 Uhr der Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion.

Magenta Sport hält auch in diesem Jahr die TV-Rechte an der 3. Liga und überträgt daher auch Dynamos Duell mit den Münchner Löwen im kostenpflichtigen Livestream - als Einzelspiel oder in der Konferenz mit den Parallelpaarungen.

Doch auch im Free-TV lässt sich die Partie verfolgen: Die ARD zeigt Dresden gegen 1860 am Samstag ebenfalls live.