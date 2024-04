Wer überträgt DSV Leoben gegen SK Rapid live im TV & Stream?

Am Mittwoch steigt das erste ÖFB-Cup-Halbfinale. Wer zeigt die Partie DSV Leoben gegen den SK Rapid live? Hier finden Sie die Antwort.

Der SK Rapid ist am Mittwoch in Leoben gefordert. GEPA pictures

Der DSV Leoben ist die Überraschung schlechthin in dieser ÖFB-Cup-Saison. Die Steirer warfen auf ihrem Weg ins Halbfinale gleich drei Bundesligisten aus dem Bewerb. Geht es nach Deni Alar und Co. soll mit dem SK Rapid auch der vierte dran glauben müssen. Doch die Wiener werden alles daran setzen, wie im Vorjahr ins Finale einzuziehen.

Das letzte Pflichtspielduell zwischen den beiden Klubs liegt mehr als 15 Jahre zurück. Im September 2008 standen sich Leoben und Rapid im ÖFB-Cup, damals jedoch in Runde zwei, gegenüber. Der Außenseiter ging früh in Führung, in Halbzeit zwei konnten die Wiener das Spiel aber zu ihren Gunsten drehen und stiegen mit einem 4:1 in die nächste Runde auf.

Wo wird Leoben gegen Rapid Wien übertragen?

Das ÖFB-Cup-Halbfinale zwischen Leobben und Rapid ist live und kostenfrei im Free-TV auf "ORF1" zu sehen. Außerdem bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Ab 20.40 Uhr wird Rainer Pariasek als Moderator fungieren, Helge Payer und Roman Mählich sind als Experte zu Gast, Mählich ist zudem als Co-Kommentator im Einsatz. Der Kommentator heißt Dietmar Wolff.

Mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Leoben gegen Rapid) können Sie alle Spielereignisse und Statistiken während der Partie in Echtzeit verfolgen.

Die Begegnung Leoben gegen Rapid im Überblick

Match: DSV Leoben vs. SK Rapid (ÖFB-Cup-Halbfinale)

Datum: Mittwoch, 3. April 2024, 20.45 Uhr

Ort: Monte Schlacko Arena

Übertragung: ORF 1 und ORF-1-Livestream